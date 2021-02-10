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Привет, друзья. Весной южнокорейский бренд показал свой новый младший среднебюджетный смартфон, который должен разлетаться как горячие пирожки среди фанатов. Красавец называется Samsung Galaxy A36, купить его можно здесь. Производитель позиционирует его как недорогое решение для народа. Давайте подробно обсудим дизайн, экран, процессор, камеру и автономность.

Обзор Samsung Galaxy A36 - крутой среднебюджетник от A-бренда

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы, размеры, цвета корпуса

Дисплей﻿

Производительность, процессор, память ﻿

Программное обеспечение и функции ИИ ﻿

Камеры

Время автономной работы и зарядка ﻿

Цена, итоги, конкуренты ﻿

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: Super AMOLED Диагональ экрана: 6.7 дюймов Разрешение экрана: 1080 x 2340 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 1200 нит, пиковая яркость – 1900 нит, плотность пикселей – 385 ppi Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и пластиковый каркас. Влагозащита: IP67 (погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут) Цвета: Lavender, Black, White, Lime Габариты: 162.9 x 78.2 x 7.4 мм с весом 195 грамм Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Количество ядер: Четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2.4 ГГц + четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1.8 ГГц Графический ускоритель: Adreno 710 Операционная система: Android 15, One UI 7 Варианты памяти: 6/128, 8/128, 6/256, 8/256, 12/256 ГБ Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/1.96", PDAF, OIS; Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 123˚, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm; Макромодуль: разрешение 5 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 4K@30fps Фронтальная камера: Разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, запись видео в 4K@30fps Технологии: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, навигационные службы GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC Емкость батареи: 5000 мАч Мощность зарядки: 45 Вт (до 100% за 68 минут) Цена: От 12 270 грн

Как видим, перед нами типичный представитель среднебюджетных моделей. Параметры Samsung Galaxy A36 хороши, но не выходят за пределы бюджетного уровня. Это Super AMOLED экран со стандартной диагональю, корпус с пластиковыми гранями, Snapdragon 6 Gen 3 и набор камер для повседневного любительского использования.

На первый взгляд, ничего особенного, но изюминка все равно должна быть. Чтобы ее найти, предлагаем более тщательно познакомиться с Samsung Galaxy A36.

Комплектация

Первая наша остановка – это комплект поставки Samsung Галакси А36. По скромным габаритам упаковки сразу можно догадаться, что внутри все достаточно ограничено. Производитель раскошелился только на кабель USB Type-C и скрепку для SIM-лотка. Наличие блока питания считается невиданной щедростью для смартфонов Samsung.

Так что если хотите воспользоваться 45-ваттным проводным зарядным устройством, которое есть у Samsung Galaxy A36, нужно самостоятельно покупать адаптер питания соответствующей мощности. Оригинальные аксессуары стоят не то чтобы супердорого, но это все равно дополнительные траты.

Дизайн, материалы, размеры, цвет корпуса

Главный принцип бренда Samsung, встречающийся в дизайне любых смартфонов независимо от цены – минимализм. Южнокорейские девайсы смотрятся очень аккуратно, элегантно и нежно. Их внешний вид не бросается в глаза и не привлекает внимание, но при этом оставляет приятное послевкусие.

Samsung Galaxy A36 наследует эту философию, смотрится просто и незатейливо. Три модуля задней камеры маленького размера располагаются на вытянутом пьедестале с закругленными краями. Никаких декоративных элементов, дополнительных вспышек или надписей.

Задняя крышка Samsung Galaxy A36 стеклянная, да еще и защищенная продвинутым покрытием Gorilla Glass Victus+. Пользователи могут выбрать один из четырех представленных цветов – лавандовый, белый, черный или лаймовый. Первый стал самым популярным.

Какой же элемент в дизайне Samsung Galaxy A36 выдает его принадлежность к бюджетной категории? Верно, пластиковые грани. Несмотря на привлекательный внешний вид, в руке данный Samsung не чувствуется премиально.

К чему еще можно придраться, так это к толстым рамкам вокруг дисплея. Нижняя грань отличается по ширине не в лучшую сторону. Если смотреть на переднюю панель Samsung Galaxy A36, то сразу понятно, что это доступная модель. Из преимуществ – такое же стекло Gorilla Glass Victus+ на экране.

Вместо привычного стандарта IP68 Galaxy A36 получил немного урезанную степень IP67, но он все равно делает возможным погружение на глубину. Правда, всего на 1 метр в течение 30 минут. Да и в реальных условиях мы бы не советовали специально топить девайс.

Сегодняшний герой выпускается для глобального рынка, потому технология eSIM у него на месте. В качестве защитного механизма оптический сканер отпечатков пальцев, размещенный под экраном.

Габариты Samsung Galaxy A36 привычно велики: 162,9 x 78,2 x 7,4 мм с весом 195 грамм. Для смартфона была выбрана золотая диагональ – 6,7 дюйма. На этом моменте предлагаем плавно перейти к вопросу экрана.

Дисплей

Компания давно перестала оснащать свою A-серию экранами с разной диагональю. Как уже было сказано выше, теперь для всех среднебюджетных моделей выбрано 6,7 дюйма. Да, это лопаты, но на них удобно играть и смотреть фильмы. Особенно учитывая оптимальное разрешение 1080 x 2340 точек, благодаря которому картинка четкая и с проработанными деталями.

К матрице Super AMOLED есть только один вопрос – высокий уровень ШИМа. Он не критичен, но находится на уровне 40-50%. В то время как идеальным показателем является не более 20%, иначе у чувствительных людей появляется дискомфорт и усталость. Производителю давно пора решить проблему с вредным мерцанием, и не только во флагманах.

У Samsung Galaxy A36 достаточно высокая яркость экрана – пиковое значение достигает 1900 нит. Хоть это и не сравнится с топовыми вариантами на рынке, но в солнечный день легко можно прочесть информацию с дисплея. Стандартное значение на уровне 1200 нит, что тоже приемлемо.

В общем, матрица Samsung Galaxy A36 красочная, плавная и с хорошими углами обзора. Ее единственный существенный недостаток – ШИМ. Пока что приходится с этим смириться.

Производительность, процессор, память

Думаю, фанаты знают, что среднебюджетные Samsung почти никогда не получают мощное железо. Возможностей таких процессоров достаточно только для обычных сценариев и простых игр.

Samsung Galaxy A36 не выходит за эти рамки и работает на базе простого процессора Snapdragon 6 Gen 3. Для удобства его можно сравнивать с фирменным Exynos 1380. То есть, это начально-средний уровень, без каких-либо претензий на высокую производительность.

При повседневном использовании не были замечены лаги и микролаги. Интерфейс Galaxy A36 работает стабильно, с плавной анимацией, приложения не вылетают и долго сохраняются в фоне.

Для максимального комфорта советуем минимум 8 ГБ оперативной памяти, а лучше 12 ГБ. Объема в 6 ГБ маловато уже сейчас, не говоря про запас на несколько лет.

В стресс-тестах процессор Samsung Galaxy A36 совершенно не троттлит и не сбрасывает частоту, что связано с его небольшой мощностью. Есть ли от этого польза в играх? Не особо, поскольку требовательные проекты, такие как Genshin Impact, Honkai: Star Rail и подобные, нормально работают только на низких параметрах. Можно попробовать средние, но тогда процессору будет уже тяжеловато.

К сожалению, высокие настройки в таких играх реализовать на Галакс А36 не удастся. Это совершенно не игровой аппарат, и через несколько лет его производительность только ухудшится. Если вы не требовательный пользователь, которому нужен телефон только для чтения новостей, веб-страниц, просмотра видео, мессенджеров и звонков – дискомфорт не почувствуете. Игры здесь точно не подойдут.

Варианты оперативной памяти Samsung Galaxy A36 мы уже обсудили. С постоянным хранилищем все просто: есть на 128 и 256 ГБ. Второй вариант предпочтительнее, но даже там используется устаревший стандарт UFS 2.2.

Программное обеспечение и функции ИИ

Мы готовы озвучить одно из главных преимуществ Samsung Galaxy A36. Производитель обещает обновлять данную модель в течение шести лет. Да-да, целых шесть версий «зеленого робота» для обычного среднебюджетного смартфона. Далеко не все китайские флагманы могут похвастаться столь длительной поддержкой.

Но здесь также следует учитывать, что через шесть лет железо Галакси А36 безбожно устареет. Вполне возможно, что смартфон уже не сможет нормально выполнять даже базовые задания. Покупать недорогой аппарат на столь длительный срок использования – сомнительное удовольствие. Мы считаем, что четыре года – это его максимум.

Samsung громко кричат о возможностях AI, но на Galaxy A36 ничего кардинально нового не прибавилось. Исправно работает функция Circle to Search, легко находящая и анализирующая информацию с экрана. Присутствует и «Волшебный ластик», который корректно удаляет лишние объекты.

В общем, на Samsung Galaxy A36 присутствуют те же функции ИИ, что и на других Android-смартфонах, просто с лучшей реализацией и оптимизацией.

Камеры

Ознакомимся с вопросом фото- и видеосъемки Samsung Galaxy A36. Технически его камеры совершенно не отличаются от предшественника. Основной модуль у нас имеет разрешение 50 Мп, сверхширокоугольный – 8 Мп, а макро ограничен 2 Мп.

На главный сенсор Samsung Galaxy A36 можно делать снимки в двух разрешениях – стандартном 12,5 Мп или полноценном 50 Мп с улучшенной детализацией. Соответственно, отличается и размер файлов. Для любительской съемки вполне достаточно и 12,5 Мп.

Фото при дневном освещении ожидаемо неплохие, на среднем уровне. Цвета немного перенасыщены, но детализация хорошая.

Ночью появляются небольшие проблемы с источниками света, шумы и размытости. Все еще присутствует перенасыщенность, что смотрится не очень естественно. Если сравнивать со старшей версией в лице Samsung Galaxy A56, заметна ощутимая разница в ее пользу.

Ультраширик с разрешением 8 Мп вполне хорош. По крайней мере, он не вызывает чувство стыда. Все нормально и с динамическим диапазоном, и с углами обзора. У китайцев обычно уровень немного хуже.

Макромодуль Samsung Galaxy A36, несмотря на свое скромное разрешение 5 Мп, создает красивые художественные фото.

Чего не скажешь о 16-мегапиксельной фронтальной камере. На примерах отчетливо видна нехватка детализации и неправильная передача скинтона. Селфи как будто с синеватым оттенком, которого нет в реальности.

При этом и основная, и передняя камеры записывают видео в 4K@30fps. Это не самое высокое разрешение, но у большинства китайских среднебюджетных смартфонов фронтальная камера вообще ограничена Full HD с 30 или 60 кадрами в секунду.

Время автономной работы и зарядка

Прежде чем подводить итоги, давайте обсудим автономность Samsung Galaxy A36. Его аккумулятор имеет стандартную емкость 5000 мАч, как и у предыдущего Galaxy A35. Вот только в реальных сценариях использование автономность новинки немного хуже.

Если Галакси А35 выдавал около 12 часов 30 минут работы экрана, то у его преемника – 11 часов 30 минут. Во время игры смартфон продержался 7 часов, в режиме просмотра веб-страниц – 11 часов. Измерение легко произвести в приложении SmartViser.

Если не хотите обращать внимание на тесты, просто знайте, что Samsung Galaxy A36 спокойно проживет один день, и вечером еще останется небольшой запас заряда. Проводная зарядка с мощностью 45 Вт. Чтобы подкормить девайс до 66%, достаточно всего 30 минут. Полный процесс займет 68 минут.

Цена, итоги, конкуренты

Посмотрим, за сколько можно купить Samsung Galaxy A36 в нашем интернет магазине:

8/128 ГБ – 12270 грн;

8/256 ГБ – 13340 грн.

Такой прайс можно отнести к среднебюджетной категории. Какие смартфоны можно приобрести до 15 000 грн? Сразу на ум приходит Motorola Edge 50 Fusion, у которого установлен экран с частотой обновления 144 Гц и неплохой процессор Snapdragon 7s Gen 2.

С таким же чипсетом предлагается глобальная версия Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. По производительности они будут немного лучше, чем Samsung Galaxy A36, но колоссальной разницы не ждите.

Если требуется акцент на мощность и игровые возможности, лучшим вариантом в данном ценовом сегменте является Poco F6 с чипом Snapdragon 8s Gen 3. Но, конечно, это китаец со своими минусами: без eSIM, с пластиковой задней крышкой, бессмысленным дизайном и слабенькими камерами.

Samsung Galaxy A36 – достойный базовый среднебюджетный смартфон, который выделяется на фоне конкурентов своим минималистическим дизайном и длительной поддержкой от производителя. У него хороший экран, камеры и автономность, а также нормальный процессор и функции AI с крутой оптимизацией. Таким телефоном можно удобно пользоваться несколько лет.

Если человек не любит подержанные варианты и китайские девайсы, Samsung Галакси А36 может стать идеальным решением.

Плюсы:

Милый дизайн со стеклянной задней крышкой;

поддержка eSIM;

защита от воды IP67;

защитное стекло Gorilla Glass Victus+;

хорошие цвета корпуса;

яркий Super AMOLED экран;

Android 15 из коробки и многофункциональная оболочка One UI 7;

шесть лет поддержки от производителя;

хорошая реализация функций AI;

нормальные камеры;

запись видео в 4K@30fps на основной и передний модуль;

аккумулятор емкостью 5000 мАч;

быстрая 45-ваттная проводная зарядка;

адекватная стоимость.

Минусы:

ограниченный комплект поставки;

толстые рамки вокруг экрана;

каркас корпуса из пластика;

низкая игровая производительность.

Видеообзор