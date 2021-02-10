Объявлена дата презентации Xiaomi Smarter Living 2023

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Ожидаем интересные новинки от Xiaomi

Филиал Xiaomi в Индии объявил, что проведет очередную презентацию 13 апреля в 14.00. Предстоящее событие называется Xiaomi Smarter Living 2023. Слоганом этой презентации станет фраза «наслаждайтесь душевным спокойствием, которое приносит полностью автоматизированный дом». Это значит, что компания выпустит продукты для умного дома.

Плакат презентации, которым поделился Xiaomi, также незаметно раскрывает шесть представленных устройств. Согласно приглашению, Xiaomi представит новый воздухоочиститель Air Purifier 4, новую фритюрницу, робот-пылесос, новый триммер и Smart TV. На отдельном микросайте , который был создан специально для происшествия, можно увидеть спойлеры относительно будущих продуктов.

Не исключено, что Xiaomi выпустит больше устройств, чем мы ожидаем. В прошлом году бренд анонсировал Mi NoteBook Pro, Mi TV 5X Series, Mi Smart Band 6, Mi Router, Mi 360-degree Home Security Camera и Mi Running Shoes. То есть нас могут удивить чем еще очень интересным.

Мы будем следить за этим событием, потому что многие наши читатели любят всяческие интересные устройства от компании и потом с радостью покупают их с помощью нашего телеграмм канала со скидками на Aliexpress.

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Источник: in.event.mi.com