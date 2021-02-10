OmniVision OVB0B — камера в смартфоне на 200 Мп от OmniVision

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Второй в мире на 200 Мп и первый, где размер пикселя составил 0,61 мкм

Вот уже пару лет камеры смартфонов страдают гигантоманией. И вроде бы многие понимают, что не в мегапикселях счастье, а в алгоритмах обработки фото, но гонка мегапикселей продолжается. Не в такой активной фазе как ранее и все больше производителей делают ставку на датчики разрешением 50 Мп. Но отказываться от идеи множить количество мегапикселей никто не собирается.

Следом за Samsung, представившей в прошлом году датчик на 200 Мп, свой сенсор с аналогичным разрешением анонсировала OmniVision. На выставке CES 2022 компания устроила премьеру OVB0B, который позиционируется как самый компактный датчик изображения на 200 Мп. Матрица состоит из миллиона пикселей, где размер каждого составил 0,61 мкм. А еще это первый 200 Мп сенсор, предлагающий 100% четырехфазную технологию (QPD) для превосходной быстрой автофокусировки.

Посредством биннинга пикселей происходит объединение 16 соседних пикселей в один большой размером 2,44 мкм и это позволяет создавать снимки разрешением 12,5 Мп в условиях плохого внешнего освещения. OmniVision OVB0B умеет писать видео разрешением 50 Мп со скоростью 24 кадра в секунду или 8К ролики с частотой 30fps. Датчик также может выводить видео разрешением 12,5 Мп при 30 кадрах в секунду с синхронизацией HDR с трехкратной экспозицией.

OmniVision верит, что за датчиками с высоким разрешением будущее. По ее оценкам, в 2022 году на рынок будет поставлено более 40 млн датчиков разрешением 108 Мп и более. Что касается OmniVision OVB0B, то тестовые образцы уже доступны производителям смартфонов. А вот когда стоит ждать модели с ним, информации нет.

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Источник: businesswire