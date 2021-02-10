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раздел "система" больше не будет занимать 60 гигабайт

Samsung изменяет способ отображения состояния системного хранилища на своих устройствах с использованием One UI 6.0, чтобы предоставить пользователям более точное понимание использования памяти. Это стало ответом на предыдущие дискуссии и неправильные представления о том, что программное обеспечение Samsung потребляет избыточное количество памяти из-за приложений и служб, усиливающих программное обеспечение.

Во-первых, OneUI 6.0 изменит способ отображения информации о занятом системном объеме памяти. Ранее эта информация отображалась в разделе "Система", что иногда вводило в заблуждение пользователей. Они считали, что прошивка Samsung занимает слишком много места. Теперь разница между объявленным и фактическим объемом памяти будет отображаться в разделе "Другие файлы". Это позволит более точно видеть, сколько места занимает собственно система.

К примеру, Galaxy S23 с заявленным объемом памяти 256 ГБ (Гигабайт) на самом деле имеет около 238 ГБ полезного пространства. Разница, примерно 18 ГБ, ранее вписывалась в раздел "Система", в результате чего общая цифра системы приближалась к 36 ГБ.

Во-вторых, у OneUI 6.0 появится возможность синхронизировать вибрацию со звуком оповещения. После активации "Синхронизировать со звуком оповещения" вибрация будет происходить в такт мелодии звонка или сообщения. Это создаст более приятные тактильные ощущения пользователям.

Кроме этих изменений в том, как она отображает цифры системной памяти; One UI6.0 от Samsung также предлагает несколько новых функций и усовершенствований, в частности переработанную шторку быстрых настроек, направленную на улучшение взаимодействия с устройствами.

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Источник: SamMobile