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One UI 6.0 от Samsung изменит взаимодействие с вибрацией и улучшит отображение памяти

26.08.2023 105 1

раздел "система" больше не будет занимать 60 гигабайт

Samsung изменяет способ отображения состояния системного хранилища на своих устройствах с использованием One UI 6.0, чтобы предоставить пользователям более точное понимание использования памяти. Это стало ответом на предыдущие дискуссии и неправильные представления о том, что программное обеспечение Samsung потребляет избыточное количество памяти из-за приложений и служб, усиливающих программное обеспечение.

 

Во-первых, OneUI 6.0 изменит способ отображения информации о занятом системном объеме памяти. Ранее эта информация отображалась в разделе "Система", что иногда вводило в заблуждение пользователей. Они считали, что прошивка Samsung занимает слишком много места. Теперь разница между объявленным и фактическим объемом памяти будет отображаться в разделе "Другие файлы". Это позволит более точно видеть, сколько места занимает собственно система.

 

One UI 6.0 от Samsung изменит взаимодействие с вибрацией и улучшит отображение памяти – фото 1

 

К примеру, Galaxy S23 с заявленным объемом памяти 256 ГБ (Гигабайт) на самом деле имеет около 238 ГБ полезного пространства. Разница, примерно 18 ГБ, ранее вписывалась в раздел "Система", в результате чего общая цифра системы приближалась к 36 ГБ.

 

Во-вторых, у OneUI 6.0 появится возможность синхронизировать вибрацию со звуком оповещения. После активации "Синхронизировать со звуком оповещения" вибрация будет происходить в такт мелодии звонка или сообщения. Это создаст более приятные тактильные ощущения пользователям.

 

One UI 6.0 от Samsung изменит взаимодействие с вибрацией и улучшит отображение памяти – фото 2

 

Кроме этих изменений в том, как она отображает цифры системной памяти; One UI6.0 от Samsung также предлагает несколько новых функций и усовершенствований, в частности переработанную шторку быстрых настроек, направленную на улучшение взаимодействия с устройствами.

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 Источник: SamMobile

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 26.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Vladislav -1
Смсунг найкращі!
26.08.2023 10:04
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One UI 6.0 от Samsung изменит взаимодействие с вибрацией и улучшит отображение памяти