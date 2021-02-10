Первые рендеры OnePlus 10 Pro: самобытно и противоречиво

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Чем удивит главный китайский флагман 2022 года

В первой половине следующего года OnePlus представит свою флагманскую линейку. Скорее всего, в нее войдут три смартфона: собственно базовый OnePlus 10, его Pro-версия и OnePlus 10R. Сегодня мы поговорим о OnePlus 10 Pro, рендеры которого опубликовал Стив Хеммерстоффер, известный как @OnLeaks.

Стив заслуживает доверия, у него высок процент визуализаций, которые в итоге потом оказались достоверными. Поэтому есть вероятность того, что дизайн OnePlus 10 Pro будет близок к тому, что нам показали сегодня. Хотя сам инсайдер сделал оговорку, что рендеры сделаны на основе раннего прототипа, поэтому внешний вид устройства может измениться до анонса.

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Демонстрировать OnePlus 10 Pro со всех сторон он не стал. Ключевой акцент сделан на тыльной панели, где располагается главный элемент, позволяющий дизайнерам самовыразиться — блок основной камеры.

На этот раз дизайнеры предложили достаточно большой и наплывающий на боковую рамку выступ тройной тыльной камеры. Таким наплывом OnePlus 10 Pro вызывает ассоциации с тем, как обыграли камеру в Galaxy S21 или Galaxy S22. Сам блок достаточно массивный и занимает приличную часть тыльной панели.

О технических характеристиках OnePlus 10 Pro ничего не известно. Можно лишь строить догадки, что новинка точно получит AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления, платформу Snapdragon 898, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, а также операционную систему Android 12.

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Источник: twitter