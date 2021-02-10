OnePlus 10 Pro и другие флагманы BBK предложат самую быструю зарядку на рынке

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Клуб «125 Вт» будет расти

Быстрая зарядка — современный тренд на рынке смартфонов. Она пригодится тогда, когда времени зарядить батарею в обрез. Последние пару лет производители электроники устроили гонку, кто предложит самую скоростную быструю зарядку. Включится в это соревнование и OnePlus, чей будущий флагман можно будет зарядить на мощности 125 Вт.

Сейчас актуальный флагман компании OnePlus 9 Pro поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт, позволяющую зарядить аккумулятор всего за полчаса. В случае с OnePlus 10 Pro время зарядки может быть сокращено вдвое. Известный сетевой информатор Мукул Шарма заявляет, что OnePlus 10 Pro и другие флагманы большой семьи BBK можно будет зарядить на мощности 125 Вт. Помимо топовой модели OnePlus быструю 125-ваттную зарядку должны предложить в realme GT 2 Pro, Oppo Find X4, Oppo Reno8 Pro и устройствах серии Oppo N.

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В этой ситуации на первый план выходит вопрос о вреде быстрой зарядки и преждевременном износе аккумулятора. У производителей электроники нет единого стандарта быстрой зарядки — все делают свои протоколы со своими алгоритмами, из-за чего использование сторонних комплектующих может привести к деградации батареи. Но в будущем все может измениться, ведь целый ряд китайских компаний объединились для того, чтобы принять единый стандарт быстрой зарядки.

Как скоро это произойдет, увы, информации нет. Впрочем, наверняка быстрые зарядки от Oppo, Vivo, OnePlus, Realme и iQOO — это одна и та же технология, но с разным неймингом.

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Источник: androidauthority