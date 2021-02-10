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OnePlus 10 Pro выйдет раньше срока

17.11.2021 473 0

Семейство OnePlus 10 дебютирует в первом квартале 2022 года, но только в Китае

Какой китайский флагман стоит отнести к числу самых ожидаемых? Среди них OnePlus 10 Pro. Мы уже писали о нем, демонстрируя дизайн новинки, где самым запоминающимся элементом станет исполнение основной камеры. А еще в сети появилось сообщение, что компания может выпустить серию OnePlus 10 раньше срока.

 

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В качестве ориентировочного времени выхода линейки называли конец января или начало февраля следующего года. Это спустя десять месяцев со дня анонса линейки OnePlus 9. Известный информатор Max Jambor в целом подтвердил более ранний выход OnePlus 10 Pro, но лишь для рынка Китая. А вот глобальный релиз этой модели состоится примерно через два месяца после ее премьеры на китайском рынке.

 

OnePlus 10 Pro выйдет раньше срока – фото 1

 

Возможно, ранний дебют новинок продиктован желанием компании не делать слишком долгой паузы после релиза серии OnePlus 9. В этом году производитель не стал выпускать OnePlus 9T и не хочет долгое время бездействовать во флагманском сегменте.

 

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По предварительной информации, OnePlus 10 Pro должен получить AMOLED-панель диагональю 6,7 дюйма частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 125 Вт и тройную тыльную камеру, где один из датчиков будет перископическим с поддержкой 5-кратного оптического зума.

 

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Источник: notebookcheck

OnePlus 10 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.11.2021

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OnePlus 10 Pro выйдет раньше срока