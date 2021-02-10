OnePlus 10 Pro выйдет раньше срока

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Семейство OnePlus 10 дебютирует в первом квартале 2022 года, но только в Китае

Какой китайский флагман стоит отнести к числу самых ожидаемых? Среди них OnePlus 10 Pro. Мы уже писали о нем, демонстрируя дизайн новинки, где самым запоминающимся элементом станет исполнение основной камеры. А еще в сети появилось сообщение, что компания может выпустить серию OnePlus 10 раньше срока.

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В качестве ориентировочного времени выхода линейки называли конец января или начало февраля следующего года. Это спустя десять месяцев со дня анонса линейки OnePlus 9. Известный информатор Max Jambor в целом подтвердил более ранний выход OnePlus 10 Pro, но лишь для рынка Китая. А вот глобальный релиз этой модели состоится примерно через два месяца после ее премьеры на китайском рынке.

Возможно, ранний дебют новинок продиктован желанием компании не делать слишком долгой паузы после релиза серии OnePlus 9. В этом году производитель не стал выпускать OnePlus 9T и не хочет долгое время бездействовать во флагманском сегменте.

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По предварительной информации, OnePlus 10 Pro должен получить AMOLED-панель диагональю 6,7 дюйма частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 125 Вт и тройную тыльную камеру, где один из датчиков будет перископическим с поддержкой 5-кратного оптического зума.

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Источник: notebookcheck