Рендеры OnePlus Nord N20 5G: обновленный дизайн

38

Долгое время OnePlus стремилась создавать устройства с чертами флагманов за относительно низкую стоимость. Но последние пару лет эта стратегия стала давать сбой, компания начала выпускать типичные для своего времени смартфоны с флагманским набором черт и уже без заигрывания по части ценника. Понимая, что долго выезжать на небольшом количестве топовых решений не удастся, в прошлом году OnePlus сделала крен в сторону аппаратов среднего уровня.

Читать также: OnePlus 10 Pro предстал на качественных изображениях ﻿

В череде доступных устройств нашлось место OnePlus Nord N10 5G, который в следующем году обретет преемника — OnePlus Nord N20 5G. Известный сетевой информатор @OnLeaks решил показать широкой аудитории то, как будет выглядеть новинка. И она будет отличаться от всего того, что компания демонстрировала ранее. А еще сложно избавиться от ощущения, что при его создании дизайнеры вдохновлялись образом iPhone 13, предложив плоские грани.

Переднюю панель займет плоский дисплей с круглым отверстием под фронтальную камеру и на тыльной стороне установили три датчика изображения, два из которых крупного размера. На правую грань отправили клавишу регулировки громкости и кнопку питания, а на нижней грани помимо порта USB Type-C предложили 3,5 мм разъем для наушников, решетку для динамика и микрофон.

Читать также: OnePlus 10 Pro и другие флагманы BBK предложат самую быструю зарядку на рынке ﻿

На уровне предположений говорят о том, что OnePlus Nord N20 5G предложит AMOLED‑дисплей диагональю 6,43 дюйма, экранный сканер отпечатков пальцев, чипсет Snapdragon 695, фронтальную камеру на 16 Мп и в качестве главного в основной камере будет выступать сенсор на 48 Мп. Габариты корпуса должны составить 159,8х73,1х7,7 мм.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: 91mobiles