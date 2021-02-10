OnePlus 10R слит. Неужели ребрендинг realme GT Neo 3

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OnePlus 10R – очередной топ за свои деньги?

В сети появились рендеры перспективной новинки от OnePlus. Новый OnePlus 10R слишком похож на недавно слитую в сеть Realme GT Neo 3, после ошеломительного успеха Neo 2, холдинг BBK решил сделать новинки похожими.

OnePlus 10R получит современны экран Samsung AMOLED E4 с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD и кадровой частотой 120 Гц. Сердцем устройства станет – MediaTek Dimensity 8100, дополненная 8/12 Gb оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Gb постоянной памяти UFS 3.1.Результаты тестов OnePlus 10R в сравнении с OnePlus 9:



Antutu: OnePlus 10R – 775660,

OnePlus 9 – 796142;

GeekBench Single Score: OnePlus 10R – 924,

OnePlus 9 – 1118;

GeekBench Multi Score: OnePlus 10R – 3775,

OnePlus 9 – 3668







Несмотря на то, что OnePlus 9 точечно выдаёт результаты лучше, чем OnePlus 10R, не стоит забывать, что OnePlus 9 оснащён Snapdragon 888, у которого серьезные проблемы с тротлингом.Обычным дело уже стало отсутствие разъема для наушников. Зато в новом OnePlus 10R будут качественные стереодинамики. Основная камера Sony IMX766 с разрешением 50 Мп и оптическою стабилизацией, две дополнительные камеры на 8 Мп и 2 Мп соответственно.



Фронтальная камера – с 16-мегапиксельным датчиком Samsung S5K3P9SP. В топовой версии будет аккумулятор емкостью 4500 мА·ч и поддержка быстрой зарядки мощностью 150 Вт, в базовой – аккумулятор емкостью 5000 мА·ч и зарядка мощностью 80 Вт (как и у realme GT Neo 3).Можно сделать вывод, что аппарат выйдет достаточно интересный, хоть и будет практический полностью идентичен Realme GT Neo 3.﻿



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