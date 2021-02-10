OnePlus 10T(Ace Pro) Тогорный флагман отдают с огромной скидкой всего за 16 500

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Стильный и мощный смартфон от OnePlus можно приобрести по очень привлекательной цене

Смартфон OnePlus 10T(Ace Pro) стал небольшим переосмыслением флагмана OnePlus 10 Pro. Премиальные материалы корпуса и внешность оставили от версии, а начинку значительно изменили. Здесь установили очень удачный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который на сегодняшний день является одним из лучших решений на рынке по соотношению цены, мощности и энергопотребления.

По камерам, здесь набор от его младшего брата OnePlus Ace в виде качественной основной камеры 50-Мп сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией и дополнительными модулями на 8 Мп и на 2 Мп.

Относительно дисплея, у OnePlus 10T реализована 120-Гц Full HD OLED панель с диагональю 6,7 дюйма, пиковой яркостью 950-нит, защищенная стеклом Gorilla Glass. Есть стереодинамики, NFC, Wi-Fi 6, линейный вибромотор и все другие признаки флагманского устройства. Емкость аккумулятора составила 4800 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 150 ватт.

В наличии доступна версия с идеальным на сегодняшний день набором памяти 12/256 Гб. Этого хватит для стабильной работы устройства даже в тяжелой многозадачности и для хранения игр или коллекции фото и видео.

Приобрести этот замечательный смартфон можно в нашем интернет-магазине Andro-price по этой ссылке всего за 16 500 гривен. За свои деньги это лучший игровой смартфон, который при этом имеет премиальные материалы корпуса и стабильную прошивку Oxygen OS. Он мощнее чем новинка POCO F5, стоит дешевле и смотрится гораздо лучше.

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