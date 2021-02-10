OnePlus 11R выйдет вместе с OnePlus 11, сообщает Amazon.

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OnePlus анонсировала выход модели 11R

OnePlus планирует выпустить OnePlus 11 7 февраля, чуть больше месяца спустя после запуска телефона в Китае. Теперь выяснилось, что в этот день компания выпустит еще один телефон в Индии.

Сообщается, что Amazon India разослал пользователям сообщения, подтверждая, что OnePlus 11R будет запущен в тот же день, что и OnePlus 11. В уведомлении также была показана часть телефона, как показано ниже.

«Форма мощности», — говорится под заголовком в уведомлении, что свидетельствует о том, что телефон предложит отличную производительность по такой цене. Это не было бы сюрпризом, учитывая, что OnePlus 10R и OnePlus 9R также предлагали высокий уровень мощности по более доступной цене.

Слухи и истоки указывают на то, что OnePlus 11R имеет мощный чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 100 Вт. Кроме того, также считается, что новый телефон получит переключатель режимов звука на корпусе сбоку, который станет желаемым возвращением после отказа OnePlus 10R .

Источник: android authority