OnePlus 12 получит Snapdragon 8 Gen 3 и флагманский набор камер
OnePlus 12 может стать "настоящим" флагманом
Компания OnePlus продолжает выпускать лимитированные версии OnePlus 11, чтобы постепенно напоминать о своем флагмане. Но в лабораториях компании уже активно тестируют его преемника OnePlus 12.
Первой информацией об основных характеристиках будущего флагмана поделился инсайдер @Yogesh Brar в своем твиттере.
Смартфон получит 6.7-дюймовый дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц. Сердцем устройства станет еще неанонсированный, но уже хорошо известный Snapdragon 8 Gen 3. Кроме этого, устройство получит батарею на 5000 мАч с зарядкой на 100 Вт и тройную основную камеру.
Основной и сверхширокоугольный модуль на 50 МП пока не раскрывают подробности своих характеристик. Мы можем увидеть как дюймовый сенсор от Sony, так и аналог IMX 890 этого поколения. А вот что любопытно, это наличие перископического модуля на 64 МП.
Напомню, что у OnePlus 11 установлен просто телемодуль с приближением 2x. Судя по всему, все то чего недодали флагману, чтобы не конкурировать со старшими братьями из OPPO и Vivo, мы увидим во флагмане с номером 12.
Читать также: Анонс линейки OPPO Reno 10: стильные тонкие камерофоны с огромной пилюлей
Источник: twitter