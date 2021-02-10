OnePlus 12 получил 4500 нит – утечки раскрыли полные характеристики дисплея

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Теперь уже 4500 нит. Когда 10000?

4 декабря в Китае будет представлен флагман OnePlus 12. В преддверии запуска уже было много утечек и официальных тизеров, подтверждающих большинство технических характеристик. В этот раз Digital Chat Station пролил свет на параметры дисплея OnePlus 12.



OnePlus 12 получит 6,82” AMOLED-дисплей BOE с разрешением 3168 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Благодаря ромбовидному расположению пикселей экран предлагает затемнение ШИМ 2160 Гц. DC dimming поможет пользователям повысить комфорт во время продолжительного использования.



Как официально заявлял OnePlus, дисплей будет иметь максимальную яркость 4500 нит. Однако при тестировании дисплей достигает всего 1722 нит. Похоже, что у OnePlus 12 может быть особый алгоритм Sunlight, который поможет пользователям комфортно пользоваться под солнцем, сохраняя при этом эффективность. Сопроцессор Oppo Display P1 и точный алгоритм калибровки уровня пикселей помогают улучшить качество, яркость и эффективность дисплея. Это будет дисплей высочайшего качества в сегменте 2K в Китае, который получил сертификат DisplayMate A+.



Помимо технических характеристик дисплея OnePlus официально представил функции камеры. OnePlus 12 будет включать в себя тройную основную камеру с основным датчиком Sony LYT-808 на 50 МП, перископическим объективом OmniVision на 64 МП и ультрашироким объективом Spny IMX581 на 48 МП. Он будет иметь тот же 13-канальный многоспектральный датчик, что и у OnePlus 11.



OnePlus 12 планируется выпустить с процессором Snapdragon 8 Gen 3 до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ памяти UFS 4.0. Он будет оснащен аккумулятором на 5400 мАч с зарядным устройством на 100 Вт.

Источник: Gizmochina