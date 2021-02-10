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OnePlus 12 вернет себе полноценный флагманский функционал, фанатов услышали

12.07.2023 109 0

Такой флагман мы ждем, никаких компромиссов

Нынешнее поколение флагманов от OnePlus вызвало множество вопросов у фанатов. Да, смартфон крут, но настоящим флагманом его можно было назвать с натяжкой. Набор камер отставал от конкурентов с дюймовыми сенсорами и перископами, беспроводной зарядки не было и прям напрашивалась версия с приставкой "о", которую мы так и не увидели.

 

Согласно слухам от инсайдеров, а конкретнее Digital chat station, камеры в новом поколении OnePlus 12 значительно улучшатся. А сегодня он сообщил еще одну приятную новость – беспроводная зарядка вернется да еще с мощностью на 50 Вт, да и проводная станет мощнее – 150 Вт.

 

OnePlus 12 вернет себе полноценный флагманский функционал, фанатов услышали – фото 1

 

С такими характеристиками тактика одного флагмана без всяких приставок становится понятнее, но не повлияет ли это на цену? Об этом мы узнаем уже ближе к анонсу, который состоится, к сожалению, еще не очень скоро. Смартфон ожидается в конце 2023 года или в начале 2024 года.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 12.07.2023
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OnePlus 12 вернет себе полноценный флагманский функционал, фанатов услышали