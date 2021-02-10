OnePlus 12 и Realme GT3 Pro получат серьезное обновление камеры

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ПЕРИСКОПНЫЕ КАМЕРЫ В ФЛАГМАНАХ ONEPLUS И REALME﻿﻿

Информацией о камерах в будущем флагмане компании OnePlus поделился инсайдер @ ShishirShelke1. Новинка выйдет на рынок под названием OnePlus 12. В настоящее время инженеры компании тестируют перископическую камеру для устройства с кратностью около x3.

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Также известно, что новинка будет работать под управлением нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3 с обновленной компоновкой ядер и графикой Adreno 750.

Другой известный инсайдер Digital Chat Station немного дополнил слова своего коллеги по цеху. В отличие от предшественника, OnePlus 12 наконец-то избавится от устаревшего AMOLED E4 дисплея в пользу современной панели неназванного бренда.

Также он сказал, что перископ тестируется также и для будущего флагмана от Realme выход которого планируется даже раньше OnePlus 12 (конец 2023 - начало 2024 годов). А вот относительно его названия есть определенные сомнения, возможно это будет Realme GT3 Pro, а возможно немного сломанный нейминг этого года преподнесет нам какой-то сюрприз.

Так что можно рассчитывать на то, что будущее поколение флагманов от этих брендов наконец-то получит полноценный флагманский набор камер.

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Источник: twitter