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OnePlus 12R: анонс не за горами, очередная флагманская фишка станет доступна и для субфлагманов

11.09.2023 152 0

флагманы больше не нужны?

 

Согласно слухам, компания OnePlus планирует анонсировать новый смартфон OnePlus 12R в начале 2024 года, об этом написал инсайдер Yogesh Brar, однако уже сейчас появляются слухи о возможных технических характеристиках устройства

 

OnePlus 12R: анонс не за горами, очередная флагманская фишка станет доступна и для субфлагманов – фото 1

 

OnePlus 12R будет иметь на борту флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, являющийся флагманским решением 2023 года, а также ожидается 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, батарея с емкостью 5500 мАч и поддержка быстрой.

 

А вот модули камеры нас могут порадовать, 50 Мп – основной, Sony IMX 890, 8 Мп сверхширокоугольник и изюминка – 32 Мп камера с оптическим приближением, впервые в субфлагманах за последние годы от китайцев. В моей памяти последний раз в таком сегменте было оптическое приближение у Mi 9T, поэтому это хороший знак. Надеемся, что слухи подтвердятся.

 

OnePlus 12R: анонс не за горами, очередная флагманская фишка станет доступна и для субфлагманов – фото 2

 

OnePlus 12R станет бюджетной версией OnePlus 12, которая будет стоить гораздо дороже. Честно говоря, мне очень нравится тенденция перебора в субфлагманы флагманских фишек. То в Redmi K60 Ultra влагозащиту, то в Poco F5 Pro беспроводную зарядку добавили.

 

Источник: phonearena

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 11.09.2023
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OnePlus 12R: анонс не за горами, очередная флагманская фишка станет доступна и для субфлагманов