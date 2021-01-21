OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro таки получают обновление на OxygenOS 11 (Android 11)

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Спустя месяц ожидания OnePlus предоставил открытую бета версию новой прошивки.

Напомним, что не так давно компания была вынуждена отложить дату апдейта OxygenOS11 на основе Android 11 для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Спустя месяц сотрудничества с технической командой Qualcomm проблему удалось решить.

Теперь же каждый владелец OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro может обновиться до публичной версии OxygenOS11 на базе Android 11., предварительно загрузив ее на устройство. Производитель просит сделать резервную копию своих данных.

Обновление содержит переработанный интерфейс оболочки, «темный режим», обновленный интерфейс камеры, оптимизацию некоторых сторонних приложений и еще ряд полезностей.

Стоит отметить, что статус обновления для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro имеет приставку бета. Всех желающих первыми увидеть обновления ждут некоторые стандартные проблемы и нестабильность системы, о которых официально предупреждают (повышенный разряд, подтормаживание интерфейса и тд.).

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Всем же кто ждет стабильную рабочую версию, следует подождать еще месяц, OnePlus обещает стабильную прошивку в феврале.

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Источник: gizmochina﻿