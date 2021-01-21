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OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro таки получают обновление на OxygenOS 11 (Android 11)

21.01.2021 522 0

Спустя месяц ожидания OnePlus предоставил открытую бета версию новой прошивки.

 

Напомним, что не так давно компания была вынуждена отложить дату апдейта OxygenOS11 на основе Android 11 для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Спустя месяц сотрудничества с технической командой Qualcomm проблему удалось решить.

 

Теперь же каждый владелец OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro может обновиться до публичной версии OxygenOS11 на базе Android 11., предварительно загрузив ее на устройство. Производитель просит сделать резервную копию своих данных.

 

OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro таки получают обновление на OxygenOS 11 (Android 11) – фото 1

 

Обновление содержит переработанный интерфейс оболочки, «темный режим», обновленный интерфейс камеры, оптимизацию некоторых сторонних приложений и еще ряд полезностей.

Стоит отметить, что статус обновления для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro имеет приставку бета. Всех желающих первыми увидеть обновления ждут некоторые стандартные проблемы и нестабильность системы, о которых официально предупреждают (повышенный разряд, подтормаживание интерфейса и тд.).

 

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Всем же кто ждет стабильную рабочую версию, следует подождать еще месяц, OnePlus обещает стабильную прошивку в феврале.

 

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Источник: gizmochina﻿ 

OnePlus 7 OnePlus 7 Pro OxygenOS 11 Android 11
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 21.01.2021

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OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro таки получают обновление на OxygenOS 11 (Android 11)