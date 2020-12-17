Обновление до Android 11 для OnePlus 7 и OnePlus 7T задерживается

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OnePlus объявила о проблемах с обновлением для OnePlus 7 и OnePlus 7T до Android 11

OnePlus среди тех, кто в числе первых начал обновлять свои смартфоны до Android 11. Первыми актуальную версию зеленого робота получили смартфоны серии OnePlus 8. Затем компания должна была обновить до одиннадцатой итерации операционной системы от Google смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7T. Но что-то в итоге пошло не так и компания вынуждена была отложить выход апдейта.

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На своем официальном форуме компания опубликовала сообщение, что выход новой прошивки на базе Android 11 для OnePlus 7 и OnePlus 7T задерживается из-за проблем с дешифровкой данных хранящихся на смартфоне. Проблема решаемая, но для этого нужно время. Сейчас разработчики работают совместно с технической командой Qualcomm над ее исправлением в самый короткий срок. Они хотят решить проблему в течение недели, чтобы выкатить закрытую версию апдейта для OnePlus 7 и OnePlus 7T до конца нынешнего года.

Помимо выпуска обновлений для уже существующих на рынке смартфонов, компания работает над серией OnePlus 9, которая может появиться в марте следующего года и в нее войдут три модели. По слухам, базовая версия серии получит дисплей диагональю 6,55 дюйма разрешением FullHD+, процессор Snapdragon 888, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, фирменную оболочку OxygenOS 11 на базе Android 11 и тройную камеру с главным датчиком на 48 Мп.

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Источник: oneplusbb﻿