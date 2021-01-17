Обзор OnePlus Nord N10 5G: симпатичный, но с ворохом подвох

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Затестили OnePlus Nord N10 5G и поняли, что компания не научилась еще создавать крепкие бюджетники

OnePlus посмотрела-посмотрела на настроение пользователей и ситуацию на рынке и поняла, что без моделей попроще для масс сложно будет масштабировать биpнес и увеличивать армию пользователей. Но если OnePlus Nord все равно получился достаточно дорогим, то в случае с OnePlus Nord N10 5G была предпринята попытка снизить ценовую планку.

У OnePlus Nord N10 5G нет каких-то нетипичных для своего ценового сегмента характеристик, но это попытка взять свое сочетанием необходимых для массового пользователя черт. На первый взгляд, смартфон получился недорогим и сбалансированным. Неужели правда и все жертвы по характеристикам оказались разумными?

К сожалению, OnePlus Nord N10 5G вышел насквозь компромиссным решением и в «народные смартфоны» он не метит. Пусть у него частота обновления 90 Гц и точная цветопередача, но яркость и контрастность плохие. Слабенькая аппаратная платформа особо не смущает, но вот откровенно слабая автономность в наши дни смотрится определенной степенью издевательством, которое мешает уверенно рекомендовать этот смартфон к приобретению.

Кажется, что OnePlus Nord N10 5G получил камер с избытком, но два модуля из четырех на тыльной стороне вряд ли будут полезны. Хорошая новость заключается в том, что в дневное время смартфон выдает достойного качества снимки, но стоит начать делать кадры в тяжелых условиях плохого внешнего освещения, фото начинают изобиловать шумами, им не хватает четкости.

В целом если вы не задрот по части качества фото и вам достаточно закинуть парочку снимков в социальную сеть, то OnePlus Nord N10 5G для этих целей подойдет. Но если важен зум, и чтобы смартфон выдавал неплохие снимки в темное время суток, то лучше поискать другой вариант для покупки.

Объективно, OnePlus Nord N10 5G сочетает в себе признаки самого обычного современного смартфона без каких-то необычных моментов, которых не сыскать у конкурентов. Но главная его проблема — завышенная цена за предложенный набор качеств. И если после анонса об этом можно было только догадываться, то опыт использования только усилил это впечатление.