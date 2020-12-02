OnePlus 8T vs Samsung Galaxy S20 FE: сравнение и выбор лучшего

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Давайте разбираться что выбрать в конце 2020 года OnePlus 8T или Samsung Galaxy S20 FE

В этом году флагман второй половины года OnePlus 8T получился спорным и компромиссным, а также многие обвинили компанию в топтании на месте и отсутствии каких-то оригинальных идей. По первым ощущениям новинка навеивала грусть и захотелось обвинить компанию в том, что она схалтурила, предложив в целом хороший смартфон, но без цепляющих особенностей при высокой цене.

Но прошло время, OnePlus 8T подешевел и поводов для нытья стало меньше. И уже по совокупности характеристик он оказался вполне прекрасен и есть все основания остановить свой выбор на нем. А, чтобы нагляднее увидеть все преимущества и недостатки смартфона, было решено сравнить его с Samsung Galaxy S20 FE. Это самые упакованные и качественные смартфоны в своем бюджете, осталось только выяснить, кто из них двоих лучше.

У обеих моделей немало общего при взгляде на таблицу характеристик. Но, как мы с вами знаем, параметры на бумаге очень мало говорят о том, хорош ли смартфон в реальности. Иначе бы никому не нужны были бы обзоры и отзывы владельцев.

Поэтому усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к детальному гиду по возможностям устройств. Выбор лучшего сделан на основе опыта использования OnePlus 8T и Samsung Galaxy S20 FE, слабых и сильных сторонах обеих смартфонов, а не просто исходя из симпатии к тому или другому бренду.