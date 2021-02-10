OnePlus показала альтернативу подэкранным камерам

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Согласно новому патент OnePlus ﻿ищет разные места для селфи-камер

На дворе 2021 год и у нас еще не решен вопрос полностью цельных дисплеев. Да, отверстия под камеры минимальны, но они есть. Подэкранные камеры уже изобрели, но они не серийные и пока не являются полноценной заменой.

Наверняка эта ситуация и подталкивала компанию OnePlus к размышлению над альтернативными решениями.

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На сайте всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) стали известны подробности патента, который может являться альтернативным решением в вопросе расположения фронтальных камер в смартфонах от OnePlus.

Согласно иллюстрации и описанию, компания OnePlus обдумывает весьма простой и очевидный вариант – расположит селфи-камеру на очень узкую рамку над дисплеем, прямо в корпусе. Это позволит сделать дисплей полностью цельным не использовать «брови», «капли» и отверстия для модулей камеры.

Действительно решение весьма простое, и немного странно что оно "не популярно" у вендоров.

Так как это только патентная документация, нет данных о том, в какой модели OnePlus будет использовать подобное решение, и увидим ли мы его в этом году.

Будем следить за этой темой.

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Источник: sohu.com﻿