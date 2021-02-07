Зацените дизайн OnePlus 9 Pro с камерой Hasselblad

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OnePlus 9 Pro на живых снимках

В марте должна пройти премьера семейства OnePlus 9, где самым заряженным и максимально упакованным будет OnePlus 9 Pro. Именно ему предстоит отстаивать честь самого лучшего китайского флагмана, а также он должен выгодно отличаться в плане камер от своих собратьев по линейке. Как все сложится, узнаем весной, а сегодня смотрим на видео и фоточки с OnePlus 9 Pro в главной роли.

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В целом экстерьер без открытий и соответствует тем изображениям, которые ранее появлялись в сети. Пожалуй, обращает на себя внимание только дисплей, который едва наплывает на боковые грани, а также блок основной камеры с четырьмя датчиками изображения: два больших и два поменьше.

И главная деталь площадки с модулями — наличие логотипа известного бренда Hasselblad. Напомним, что Hasselblad это шведская компания, специализирующаяся на выпуске фотоаппаратов и фотооборудования. Похоже, что ее специалисты принимали участие в создании камеры. Хотя, возможно, все дело в громком имени и здесь больше маркетинга, чем реального участия Hasselblad.

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Ожидается, что OnePlus 9 Pro предложит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+, чипсет Snapdragon 888, до 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 256 Гб. Обещают защиту от воды IP68, фирменную оболочку OxygenOS 11 на базе Android 11, поддержку 3-х кратного зума и быструю зарядку мощностью 65 Вт. Ценник на OnePlus 9 Pro вполне может составить $900.

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Источник: phonearena