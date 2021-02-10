OnePlus 9 оказался не в топе DxOMark

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Камера OnePlus 9 не впечатлила экспертов популярного рейтинга

В марте состоялась премьера OnePlus 9 и только недавно специалисты DxOMark устроили тест его камерам. Проверку на качество создания фоточек и видео прошла тройная камера с датчиками 48 Мп (Sony IMX689, f/1.8) + 50 Мп (Sony IMX766, сверхширик, f/2.2) + 2 Мп (монохромный). Вердикт экспертов гласит, что по части экспозиции и цветопередачи новинка аналогична прошлогоднему OnePlus 8T Pro. Но вот снимки с приближением удаются OnePlus 9 плохо.

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Фотовозможности смартфона оценили в 123 балла и в числе сильных сторон назвали точную экспозицию, надежный автофокус, корректный баланс белого при съемке на улице и хорошо контролируемый уровень шумов на фоточках. Но, к сожалению, смартфон иногда промахивается с балансом белого и неестественными оттенками при съемке в помещении или при слабом освещении. При недостатке света на фоточках «вылазят» шумы и при зуме наблюдается низкая детализация.

По части съемки видео OnePlus 9 получил 104 балла, и эксперты DxOMark отметили хорошую детализацию, эффективную стабилизацию и приятную цветопередачу. Но при недостатке света качество роликов падает и изобилуют артефактами.

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Средний же балл камеры OnePlus 9 — 115. Этот результат позволил смартфону оказаться в шестом десятке рейтинга DxOMark, встав в один ряд с Samsung Galaxy S20 FE, Asus Zenfone 7 Pro и Oppo Find X3 Neo.

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Источник: dxomark