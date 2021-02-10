Во взрыве OnePlus Nord 2 нет вины компании. Во всем повинны внешние факторы

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OnePlus уверяет, что недавний инцидент с Nord 2 не связан с дефектами в смартфоне

Не так давно сеть облетела новость о взрывы OnePlus Nord 2. Произошел инцидент всего через пять дней после покупки смартфона и во время езды жертвы на велосипеде. Внезапный акт самовозгорания стал причиной несчастного случая, повлекшего причинение травмы. Естественно, что сам инцидент не остался незамеченным со стороны OnePlus и она готова поделиться своими выводами.

Вердикт компании однозначен: взрыв OnePlus Nord 2 связан с внешними факторами и не связан с дефектами в смартфоне. В своем официальном заявлении компания подтвердила, что безопасность и здоровье пользователей для нее в приоритете. Она связалась с пострадавшей сразу после того, как стало известно о произошедшем.

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Результаты исследований показали, что повреждение устройства стало следствием внешнего воздействия, а не какого-либо дефекта в нем. Но несмотря на отсутствие вины, компания осталась в тесном контакте с пользователем и предложила ему помощь для разрешения проблемы. Какую именно помощь было решено оказать пострадавшему владельцу OnePlus Nord 2, компания не стала уточнять. Как и нет ясности с тем, какие «внешние факторы» спровоцировали взрыв батарейки смартфона.

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Источник: gizmochina