OnePlus хвастается успехами на рынке смартфонов

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Поставки смартфонов OnePlus устремились вверх в первой половине 2021 года

Надеемся, что вы уже посмотрели наши обзоры OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R, детально изучили смартфоны на фотографиях и их характеристики. Какие в итоге чувства вас обуревают? Почти наверняка найдется немало тех, кто скажет о том, что высокие ценники отпугивают. Но несмотря на рост цен на продукты OnePlus, их хорошо покупают.

По крайней мере, сама компания похвасталась тем, что глобальные поставки ее смартфонов растут и за первую половину нынешнего года они выросли на 257% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилась отгрузка смартфонов OnePlus и на рынок Китая — 124% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но больше всего рост отгрузки мобильников зафиксирован в США — 428%. Также больше компания начала поставлять на европейский рынок и рост составил 304%, что позволило ей стать самым быстрорастущим брендом в этом регионе в первой половине нынешнего года. Рост поставок смартфонов OnePlus зафиксирован и на рынке Индии — 229%.

Чтобы быть объективным, стоит вспомнить, что происходило с рынком смартфонов из-за пандемии и карантинных мер. Тогда продажи мобильных устройств существенно просели. Сейчас спрос на смартфоны вернулся к росту и на фоне неудачной первой половины 2020 года компания и смогла продемонстрировать такой «впечатляющий» рост. Куда корректнее было бы сравнить поставки смартфонов в позапрошлом году и в нынешнем.

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Источник: mydrivers