OnePlus 9 Pro может иметь адаптивную частоту обновления экрана

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OnePlus 9 Pro будет с LTPO дисплеем?

﻿О новом флагмане OnePlus 9 Pro мы уже знаем достаточно много. Это не мешает нам и дальше собирать утечки, тем более, что они есть.

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Сообщается, что предыдущие новости о дисплее диагональю 6,78-дюймов и частотой 120 Гц были не полными. Инсайдер утверждает, что дисплей новинки сделан по технологии LTPO. Это значит, что дисплей сможет работать не на постоянной частоте, например 120 Гц, а адаптировать её под контент и менять по ходу использования автоматически. Такая адаптация поможет занижать частоту экрана, когда нет необходимости обновлять изображение очень быстро. В результате этого увеличивается автономность смартфона.

Напомним, что первыми эту технологию стали использовать в Apple Watch. Там купертиновцы применили LTPO дисплей производства LG. В смартфонах эта технология стала доступна только с выходом Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

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Интересно, кто стал поставщиком дисплеев для OnePlus 9 Pro?

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Источник: gsmarena.com﻿