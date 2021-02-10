OnePlus 9 Pro: заявка на культовый и знаковый смартфон?

374

OnePlus 9 Pro — кульминация усилий, знаний и достижений компании за последние пару лет. Он предлагает максимальную мощность, отличную камеру и все навороты, которые ожидаешь увидеть от флагманского смартфона. Все пазлы должны были сложиться, ведь под капотом крутые технологии и в качестве весомого бонуса партнерство с Hasselblad. И вроде бы OnePlus 9 Pro предложил то, что просят фанаты несколько лет — хорошую камеру на уровне топовых устройств. Но что-то с этим смартфоном все же не так.

Он выглядит отлично и когда берешь его в руки это ощущение не испаряется. В плане экстерьера все выполнено удачно, гармонично и красиво. В разговоре о флагманах OnePlus можно было спорить и торговаться по поводу камеры или автономности. Но качество картинки — это то, в чем OnePlus были круты.

И такой же эпитет должен был получить дисплей OnePlus 9 Pro, ведь у него AMOLED с динамической частотой обновления, которая на максимуме выдает 120 Гц. Все было бы именно так, если бы не высокий уровень ШИМа и необходимость «быть в теме», чтобы активировать функцию DC Dimming.

Сканер отпечатка пальцев расположен в экране и очень низко. Совсем как у смартфонов Oppo. Это неудобно, но со временем привыкаешь. Внутри Snapdragon 888, который рвет любые игры, но он сильно греется. Хотя тут есть система охлаждения, она не справляется с охлаждением устройства и в плане троттлинга есть явные проблемы.

Автономность не впечатляет. Но пугаться раньше времени не стоит. Это не слабая сторона OnePlus 9 Pro. Учитывая 5-нм чип и адекватный экран, можно спокойно ждать один день работы, не сильно нагружая смартфон. Нельзя сказать, что это мало, но конкуренты точно не хуже, а в ряде случаев выдают и более лучший результат.

Так вышло, что сегодня чем круче камера, тем лучше считается смартфон. Поэтому при создании OnePlus 9 Pro позвали на помощь Hasselblad, сотрудничать с которой намерены в течение 3-х лет и OnePlus раскошелится на $150 млн только бы камеры у ее флагманов были топовые. В случае же с OnePlus 9 Pro вклад специалистов Hasselblad был в том, то они помогли с настройкой цветов для всех модулей обработки изображений, режимов съемки и сценариев освещения.

Как же в итоге снимает смартфон? В целом хорошо и прогресс очевиден. В лучшую сторону выделяется работа широкоугольного датчика и видеовозможности камеры, но вот к телевику есть немало вопросов. Как и есть претензии к фронтальной камере. Но несмотря не целый ряд шероховатостей и если убрать излишнее задродство, то OnePlus 9 Pro предлагает камеру уровня Xiaomi Mi 11 Ultra и Samsung Galaxy S21 Ultra.

Если вы выберете OnePlus 9 Pro, то получите хороший смартфон со своими сильными сторонами. Но ценник заставляет награждать его эпитетом не «убийца», а «самоубийца». И если сравнить OnePlus 8 Pro и OnePlus 9 Pro, то окажется, что последний не особо то выигрывает у предшественника по большинству параметров, тогда как ценник существенно выше. А если цена не пугает, то новый флагман способен разочаровать тем, что у него нет чего-то цепляющего и интересного. OnePlus 9 Pro получился спорным и без выразительных черт, заставляющих в него влюбиться.