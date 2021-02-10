OnePlus 9R 5G на официальном постере демонстрирует черту, выдающую в нем игрофон

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OnePlus 9R 5G с триггерами показали на промо-изображении

Мы уже знаем, что 23 марта состоится премьера семейства OnePlus 9, а также компания явит свои первые смарт-часы OnePlus Watch. Известно, что в этом году флагманская серия будет насчитывать три модели, но только две из них получат широкую географию продаж, тогда как OnePlus 9R 5G станет эксклюзивом для рынка Индии.

В одном из своих недавних интервью глава OnePlus Пит Лау заявил, что новинка станет универсальным аппаратом и позволит запускать тяжелые игры. Этим он дал понять, что смартфон создан с уклоном на приличную игровую производительность. Сегодня компания подтвердила, что 23 марта покажет OnePlus 9R 5G и показала силуэт смартфона. Рассмотреть аппарат не удастся, но обращает на себя внимание одна деталь — триггеры на боковой грани смартфона.

Будут ли они выдвижными, как у Black Shark 3 Pro и будущего Black Shark 4, или же компания предложит их в качестве дополнительного аксессуара, неизвестно. Ожидается, что за игровую мощь OnePlus 9R 5G будет отвечать процессор Snapdragon 870 и он же обеспечит работу смартфона в сетях пятого поколения.

От новинки можно ждать OLED‑дисплей с повышенной герцовкой, систему охлаждения, емкий аккумулятор с быстрой зарядкой. Всю информацию о OnePlus 9R 5G будем знать уже в ближайший вторник, 23 марта.

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Источник: twitter