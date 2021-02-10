OnePlus 9R выйдет, компания подтверждает

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OnePlus 9R будет эксклюзивом для рынка Индии и потянет тяжелый игровой процесс

Последние пару лет OnePlus делает классные флагманы, но все же дорогие. Да, они по-прежнему стоят дешевле топовых устройств от грандов, но цены поползли вверх и назвать их «убийцами флагманов» уже давно язык не поворачивается. Чтобы попытаться угодить на любой кошелек, OnePlus взялась за выпуск аппаратов среднего класса, а в этом году выпустит упрощенную версию флагмана — OnePlus 9R.

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Сама компания до сегодняшнего дня никак не комментировала выход этого смартфона. И вот теперь глава OnePlus прервал молчание, и подтвердил анонс OnePlus 9R 5G. Об этом он сообщил в своем интервью изданию News 18. Но широкого распространения смартфон не получит. Он станет эксклюзивом для рынка Индии. По крайней мере, топ-менеджер OnePlus заявил о том, что OnePlus 9R специально создан с ориентиром на индийский рынок. А еще он сказал:

«С OnePlus 9R мы стремимся пойти еще дальше, чтобы создать сбалансированный телефон с новейшими технологиями и новаторским в своем классе промышленным дизайном, который может обеспечить превосходное взаимодействие с пользователем в целом, а также может предложить быстрое и плавное взаимодействие для повседневного использования и тяжелого игрового процесса».

Вот так, никакой конкретики, только общие фразы на тему того, что «мы дадим что-то грандиозное и превосходное». OnePlus 9R не будет игрофоном, но упоминание «тяжелого игрового процесса» может означать, что новинка предложит мощный чип и, возможно, это будет модель из 800 серии Snapdragon. Возможно, здесь предложат Snapdragon 870 или Snapdragon 860.

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Источник: phonearena