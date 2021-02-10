OnePlus 9RT предложит версию Hacker Black Edition

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OnePlus 9RT получит черную расцветку и на ней сделают специальный акцент

До презентации OnePlus 9RT рукой подать и информации о новинке более чем предостаточно. Но все же инсайдеры находят кое-что интересное о смартфоне. На этот раз пришла информация о выходе специальной версии OnePlus 9RT — Hacker Black Edition.

Ключевое отличие специального издания — цветовое оформление. Новинка получит черный матовый оттенок. Нельзя сказать, что черный цвет корпуса смартфона явление какое-то уникальное. Но по каким-то причинам компания решила выделить OnePlus 9RT в отдельную версию. Скорее всего, акцент будет сделан на какой-то особенной обработке тыльной крышки, которая и позволила в итоге получить особый матовый оттенок.

Напомним, что OnePlus 9RT предложит чип Snapdragon 888, до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, до 256 Гб постоянной памяти UFS 3.1, батарейку на 4500 мАч и быструю 65-ваттную зарядку. Новинка станет первым устройством компании, которая получит функцию виртуального расширения оперативной памяти на 7 Гб.

К числу преимуществ OnePlus 9RT стоит отнести и улучшенную систему охлаждения, которая должна быть одной из наиболее эффективных среди устройств компании. Она сопоставима с теми системами, которые встречаются в планшетных ПК. Ждем 13 октября, чтобы узнать, сколько компания запросит за новинку.

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Источник: gizmochina