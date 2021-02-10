OnePlus 9RT представлен: ощутите эффект дежавю

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Обновление ради обновления

В этом году OnePlus отказалась от выпуска Т-версии своего флагмана, а вот OnePlus 9R получил обновление. Сегодня компания представила в Китае OnePlus 9RT, который позиционируется как продолжение предшественника, хотя по факту его смело можно именовать чуть измененной версией OnePlus 8T или OnePlus 9.

Самым большим обновлением по сравнению с предшественником можно считать переход с SoC Snapdragon 870 на чип Snapdragon 888. Предложили от 8 до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и от 128 до 256 Гб хранилища UFS 3.1. Еще одним заметным нововведением стала установка топового датчика Sony IMX766 на 50 Мп с оптическим стабом в качестве главного в основной камере. Дополнили его широкоугольным модулем на 16 Мп Sony IMX481 и макросенсором на 2 Мп.

Все прочие характеристики OnePlus 9RT не стали открытием: прямой 6,62-дюймовый AMOLED-экран Е4 с частотой обновления 120 Гц (частота отклика тача 600 Гц), пиковой яркостью 1300нит и разрешением 2400х1080 точек, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой Warp Charge на 65 Вт и селфи-модуль на 16 Мп Sony IMX471. На полную зарядку батарейки от 0 до 100% потребуется 29 минут.

Есть поддержка NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Dolby Atmos, дактилоскопический датчик в экране, система жидкостного охлаждения лучшая среди всех гаджетов OnePlus и руководит работой смартфона фирменная оболочка ColorOS 12 на базе Android 11. Если смартфон выйдет за пределы Поднебесной, то он будет поставляться с предустановленной OxygenOS.

Продажи OnePlus 9RT в Китае стартуют 19 октября, а прием предзаказов начали с сегодняшнего дня. На выбор три модификации и порядок цен таков: 8/128 Гб — $512, 8/256 Гб — $543 и 12/256 Гб — $590. Для сравнения за OnePlus 9R в Индии просили от $551, а в Китае от $458. Если проводить параллели с OnePlus 9, то его ценник после анонса в Поднебесной стартовал с отметки $583, а за пределами домашнего рынка — от $827.

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Источник: mydrivers