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OnePlus Ace 2 Pro получит флагманский процессор Snapdragon и новый дисплей BOE

13.06.2023 29 0

OnePlus﻿ 11T будет достойным продолжателем серии

Сегодня компания OnePlus раскрыла ключевые характеристики своего ожидаемого смартфона OnePlus Ace 2 Pro.

 

Одним из интересных улучшений OnePlus Ace 2 Pro будет его поддержка быстрой зарядки мощностью 150 Вт, а также батарея объемом более 5000 мАч. Возможно, здесь переймут опыт коллег из Realme и выпустят две версии. Одну с повышенной скоростью, другую с увеличенным аккумулятором.

 

OnePlus Ace 2 Pro получит флагманский процессор Snapdragon и новый дисплей BOE – фото 1

 

По сообщениям OnePlus Ace 2 Pro также получит мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 2, который обеспечит быструю и плавную работу устройства.

 

Также имеются сведения об основной камере с OIS и 50-Мп сенсором Sony IMX890, а за вывод изображения отвечает экран-водопад от BOE со сверхтонкими рамками и высокоскоростным ШИМ.

 

OnePlus Ace 2 Pro получит флагманский процессор Snapdragon и новый дисплей BOE – фото 2

 

Пока нет дополнительной информации о дизайне, но учитывая опыт прошлого поколения, можно предположить, что он будет очень похож на OnePlus 11. Цена и дата выпуска OnePlus Ace 2 Pro тоже пока неизвестна, но он точно будет желанным смартфоном для многих пользователей.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 13.06.2023
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OnePlus Ace 2 Pro получит флагманский процессор Snapdragon и новый дисплей BOE