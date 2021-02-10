OnePlus Ace 2 Pro получит флагманский процессор Snapdragon и новый дисплей BOE
OnePlus 11T будет достойным продолжателем серии
Сегодня компания OnePlus раскрыла ключевые характеристики своего ожидаемого смартфона OnePlus Ace 2 Pro.
Одним из интересных улучшений OnePlus Ace 2 Pro будет его поддержка быстрой зарядки мощностью 150 Вт, а также батарея объемом более 5000 мАч. Возможно, здесь переймут опыт коллег из Realme и выпустят две версии. Одну с повышенной скоростью, другую с увеличенным аккумулятором.
По сообщениям OnePlus Ace 2 Pro также получит мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 2, который обеспечит быструю и плавную работу устройства.
Также имеются сведения об основной камере с OIS и 50-Мп сенсором Sony IMX890, а за вывод изображения отвечает экран-водопад от BOE со сверхтонкими рамками и высокоскоростным ШИМ.
Пока нет дополнительной информации о дизайне, но учитывая опыт прошлого поколения, можно предположить, что он будет очень похож на OnePlus 11. Цена и дата выпуска OnePlus Ace 2 Pro тоже пока неизвестна, но он точно будет желанным смартфоном для многих пользователей.
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Источник: weibo