OnePlus Ace 2 Pro представлено – будущий хит OnePlus 11t врывается в игру

61

﻿

Дождались

Компания OnePlus представила долгожданный смартфон Ace 2 Pro с продвинутой системой охлаждения, мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и быстрой зарядкой 150W . Это устройство нацелено на молодежь и геймеров, поэтому давайте пройдемся по техническим характеристикам и ценам. И этот смартфон нам особенно интересен, поскольку почти 100% выйдет на глобальный рынок под названием OnePlus 11t.





OnePlus Ace 2 Pro имеет 6,7-дюймовый кривой OLED-дисплей с разрешением 1.5K (2772 x 1240 пикселей), 450 PPI, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-частотой 2160 Гц, благодаря чему ваши глаза не будут утомлять. Панель HDR 10-bit достигает максимального локального уровня яркости 1600 кд/м2. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, комплектуется LPDDR5x оперативной памятью и UFS 4.0 постоянной памяти. Из памяти есть варианты на 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ. Смартфон доступен в зеленых и титановых цветах.



Также у смартфона есть флагманский виброотзыв, продвинутая система охлаждения и рекордный объем памяти. Это и были главные упоры на презентации. Как будет на практике – увидим, но в слова об эффективной системе охлаждения я в любом случае верю, поскольку и сейчас система охлаждения в холдинге BBK одна из лучших.

Зарядное устройство – 150W. Все классическо: зарядка в комплекте, беспроводной зарядки – нет, не смотря на надежду фанатов. Power Delivery смартфон также не получил, так что от вашего ультрабука быстро зарядить не удастся, и придется брать с собой сразу несколько зарядок, если вы работаете удаленно и уезжаете в другой город.





Камеры стандартные для бренда: Sony IMX890 с 50 Мп с OIS, 8 Мп широкоугольная камера и 2 Мп макрозатычка. Фронталка – 16 Мп.









Смартфон поддерживает две SIM-карты: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC и USB Type-C. Дополнительные возможности включают встроенный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, инфракрасный передатчик и Переключатель звуковых режимов на левой стороне корпуса.





Cмартфон доступен для предзаказа, а продажи стартуют 23 августа. Цена на OnePlus Ace 2 Pro варьируется от ¥2,999 (около $410) за версию с 12 ГБ + 256 ГБ до ¥3,999 (около $550) за версию с 24 ГБ + 1 ТБ. Для фанатов Genshin Impact есть специальная версия 16 ГБ + 512 ГБ с подарочным набором Paimon, стоимостью ¥3,599 (около $500). Эта версия будет доступна с 30 августа. Цены на глобальную версию OnePlus 11t будут позже.





Читать также: Xiaomi Pad 6 MAX представлен – врывается в битву с Samsung Galaxy TAB S9 Ultra