OnePlus Ace может получить лайт-версию

340

В Китае сертифицировали смартфон, который могут именовать OnePlus Ace Youth Edition

На прошлой неделе состоялась премьера OnePlus Ace, который через пару дней трансформируется в OnePlus 10R за пределами Китая. Тем временем на сайте TENAA была найдена информация о смартфоне с модельным номером OnePlus PGZ110, который может дебютировать на рынке как OnePlus Ace Youth Edition (Lite). Возможно, источник ошибается в своих предположениях и это будущий OnePlus10?

По данным китайского регулятора, OnePlus Ace Youth Edition получил корпус с габаритами 164,3х75,8х8,7 мм, на передней панели которого установили 6,59-дюймовый экран разрешением 2412х1080 пикселей. Аппаратной основой смартфона выступает неизвестной модели 8-ядерный чип с тактовой частотой 2,85 ГГц (предположительно, Dimensity 8000 Max).

OnePlus Ace Youth Edition оснастили 128/256 Гб флеш-памяти, операционной системой Android 12 с оболочкой ColorOS, аккумулятором емкостью 4890 мАч и боковым сканером отпечатков пальцев. Фронталка здесь на 16-мегапикселей и основная камера предлагает три датчика изображения 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Обращает на себя исполнение тыльной панели OnePlus Ace Youth Edition, выполненной по мотивам флагмана OnePlus 10 Pro. Интересно и то, что характеристики смартфона повторяют те, которые предложили в Oppo K10, дебютировавшем в минувшее воскресенье. Отсюда не исключено, что OnePlus Ace Youth Edition лишь результат ребрендинга Oppo K10. Так это или нет, узнаем в мае, когда ждут его премьеру.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina