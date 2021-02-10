OnePlus Nord 2T на фото и первый экзамен на производительность в бенчмарке

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Нетипичный для OnePlus дизайн и мощность на уровне Dimensity 1200

В последнее время OnePlus особенно активна в среднем сегменте и отметилась анонсом четырех новинок. Но на этом компания останавливаться не намерена и на горизонте маячит релиз OnePlus Nord 2T, который на днях появился на полках торговой площадки AliExpress. О приближении анонса свидетельствуют и «живые» фото смартфона, появившиеся в сети.

Открытием дизайн OnePlus Nord 2T не стал, по утекшим в сеть рендерам было известно, какой внешний облик будет у него. На фото нам продемонстрировали коробку, в которой смартфон будет приходить покупателям, собственно сам смартфон в черном цвете и раздел «Об устройстве». Информация о гаджете подтверждает, что это OnePlus Nord 2T, который обладает чипом Dimensity 1300, 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 256 Гб. Работает новинка под управлением операционной системы Android 12.

Отдельно акцентируется внимание на наличии фирменного рычажка переключения режимов на правом торце, который стал изыском в устройствах среднего класса компании. Еще один интересный момент — результаты теста OnePlus Nord 2T в бенчмарке AnTuTu. По итогам теста смартфон набрал 622 964 «попугая» и это уровень Dimensity 1200. Очевидно, что рассчитывать на серьезный прирост производительности на фоне предшественника не стоит. Навскидку, Dimensity 1300 лишь копия Dimensity 1200, где незначительно прокачали ряд параметров, например, нейронный движок для ускорения операций, связанных с ИИ.

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Источник: twitter