OnePlus Ace страдает из-за перегрева. Компания уверяет, что это норма

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У смартфона серьезная проблема с отводом тепла и при серьезных нагрузках он накаляется

Две недели назад в Китае состоялась премьера OnePlus Ace, который стал переосмысленной версией Realme GT Neo 3. Продажи новинки уже стартовали и, к сожалению, запуск смартфона не прошел гладко. Есть те, кто уже с первых дней эксплуатации OnePlus Ace пожалел о его приобретении. Избежать проблем с его работой компании не удалось.

Некоторые пользователи жалуются на то, что OnePlus Ace имеет серьезные проблемы с теплоотведением, которое, похоже, нельзя исправить программным путем. Оказалось, что во время игрового процесса, когда смартфон выдает максимальную производительность, наблюдается сильный нагрев корпуса и держать в руках смартфон крайне дискомфортно. Кто-то сообщает о нагреве до 46,5°С, но есть пользователь, который заявил, что на пиковой нагрузке корпус «раскочегарился» до 60,4 °С.

OnePlus уже знает о проблеме и дала свой комментарий. Собственно, она не видит никакой проблемы и заявляет, что высокая температура смартфона во время игры является обычным явлением. Она считает такое поведение OnePlus Ace нормальным и ожидаемым. При этом это никак не влияет на повседневную работу смартфона.

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Такой ответ компании разочаровал поклонников и они грешат на то, что в погоне за тонкий и легкий корпус инженеры принесли в жертву теплоотвод. Кроме того, установленная внутри система жидкостного охлаждения явно не справляется со своими задачами.

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Источник: gizmochina