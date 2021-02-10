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OnePlus Buds 3 – будущие лучшие наушники для заказа с AliExpress – дата презентации уже известна

29.12.2023 47 0

ФЛАГМАНСКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА

Компания OnePlus представит свои новые беспроводные наушники Buds 3 на презентации 4 января вместе со смартфоном Ace 3.

OnePlus Buds 3 – будущие лучшие наушники для заказа с AliExpress – дата презентации уже известна – фото 1

Если верить компании, Buds 3 будут иметь двойные драйверы, что обеспечит флагманское качество звука. Также обещается усовершенствованная система шумопоглощения.

Дизайн наушников и футляра похож на модель Buds Pro 2 – глянцевое наружное покрытие и матовое внутри. По данным тестов OnePlus, Buds 3 получат почти идеальные баллы за басы, четкость, тембр и пространственный звук, однако нужно проверять самостоятельно.

Также ожидается 9 часов автономной работы, 33 часа с футляром и быстрая зарядка. Их официальный анонс состоится на следующей неделе. Если с обещаниями не обманули, должно стать хитом. Цена пока не объявлена, однако ожидаем 50-60$ и будет хитом.

Источник – weibo (oneplus)

Автор: Andrii S. Дата публикации: 29.12.2023
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OnePlus Buds 3 – будущие лучшие наушники для заказа с AliExpress – дата презентации уже известна