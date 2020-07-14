OnePlus Buds: TWS-наушники с мощной батареей

306

OnePlus старательно и не спеша выстраивает собственную экосистему, наполняя постепенно свое портфолио все новыми продуктами. Очередной новинкой станут OnePlus Buds — первые TWS-наушники компании. Буквально вчера производитель подтвердил, что 21 июля помимо OnePlus Nord будет показана и эта гарнитура. Прошли сутки с момента этого объявления и OnePlus раскрыла главную их фишку.

Киллер-фича

Важная особенность OnePlus Buds — время работы. 7 часов автономности наушников на одном заряде и 30-часов — общее время работы с подзарядкой от кейса. Не рекорд, но более чем приличный результат для наших дней. При этом еще не забыли и о комфорте, предложив эргономичный дизайн и небольшой вес. Так, каждый наушник весит 4,6 грамма, а вес чехла — 36 грамм.

Глава компании Пит Лау заявил о том, что OnePlus Buds ориентированы на работу с широким спектром устройств, но лучше всего они дружат со смартфонами OnePlus. Особенно все преимущества новых наушников можно будет оценить при активации игрового режима с пониженным уровнем задержки. Осталось только дождаться презентации и озвучивания цены, чтобы понять, суждено ли OnePlus Buds стать хитом продаж.

Источник: gizmochina