OnePlus дает пожизненную гарантию на проблемы с экраном на некоторых моделях.

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OnePlus дает пожизненную гарантию на проблемы с экраном на определенных моделях

10.08.2023 447 0

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Где и как получить?


Всего несколько лет назад OnePlus анонсировал, что предоставит пожизненную гарантию на экраны для пользователей, сталкивающихся с проблемой "зеленой линии" на своих девайсах. Эта проблема затрагивает многих владельцев устройств серий OnePlus 8 (OnePlus 8 pro, 8t) и OnePlus 9(9, 9R), и заключается в появлении постоянной зеленой линии на OLED-панели.


Для решения этой проблемы OnePlus в Индии теперь предлагает бесплатные ремонты экранов для устройств, которые сталкиваются с проблемой "зеленой линии". Но когда эта тенденция дойдет до европейского рынка - неизвестно. Пользователям советуют посетить ближайший сервисный центр OnePlus для диагностики устройства и бесплатной услуги замены экрана.

 

OnePlus дает пожизненную гарантию на проблемы с экраном на определенных моделях – фото 1


Кроме гарантии на экраны, OnePlus также предлагает пользователям, сталкивающимся с проблемой "зеленой линии" ваучер, который позволит им приобрести новое устройство OnePlus по сниженной цене. Однако эта опция обновления доступна только для онлайн-покупок.


OnePlus признает неудобства, возникающие из-за проблемы "зеленой линии", и просит прощения перед пострадавшими. Введение пожизненной гарантии на экраны и скидки на обновление отражают приверженность OnePlus удовлетворению и поддержке клиентов.


Это решение направлено на предоставление пользователям возможности решить проблему с экраном и обеспечить лучший пользовательский опыт.

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 Источник: Gizmochina

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 10.08.2023
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OnePlus дает пожизненную гарантию на проблемы с экраном на определенных моделях