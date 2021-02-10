OnePlus дает пожизненную гарантию на проблемы с экраном на некоторых моделях.

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Где и как получить?





Всего несколько лет назад OnePlus анонсировал, что предоставит пожизненную гарантию на экраны для пользователей, сталкивающихся с проблемой "зеленой линии" на своих девайсах. Эта проблема затрагивает многих владельцев устройств серий OnePlus 8 (OnePlus 8 pro, 8t) и OnePlus 9(9, 9R), и заключается в появлении постоянной зеленой линии на OLED-панели.





Для решения этой проблемы OnePlus в Индии теперь предлагает бесплатные ремонты экранов для устройств, которые сталкиваются с проблемой "зеленой линии". Но когда эта тенденция дойдет до европейского рынка - неизвестно. Пользователям советуют посетить ближайший сервисный центр OnePlus для диагностики устройства и бесплатной услуги замены экрана.









Кроме гарантии на экраны, OnePlus также предлагает пользователям, сталкивающимся с проблемой "зеленой линии" ваучер, который позволит им приобрести новое устройство OnePlus по сниженной цене. Однако эта опция обновления доступна только для онлайн-покупок.





OnePlus признает неудобства, возникающие из-за проблемы "зеленой линии", и просит прощения перед пострадавшими. Введение пожизненной гарантии на экраны и скидки на обновление отражают приверженность OnePlus удовлетворению и поддержке клиентов.





Это решение направлено на предоставление пользователям возможности решить проблему с экраном и обеспечить лучший пользовательский опыт.





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Источник: Gizmochina