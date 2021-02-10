OnePlus Fold: раскрыты все ключевые характеристики, эталонный складной смартфон

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Не только хороший, но и мощный

Неделю тому назад в сети появились качественные рендеры первого сложного смартфона от бренда OnePlus. Он поражает своим дизайном и претендует на звание эталонного смартфона в таком форм-факторе.

Теперь автор того же инсайда с внешностью OnLeaks раскрыл подробные характеристики этого смартфона.

Он получит два 120-Гц OLED-дисплея: 7,8" 2K внутренний со встроенной 20-Мп фронталкой и 6,3" внешний с 32-Мп камерой. Кроме этого, основной блок камер состоит из 3 модулей: 48-Мп основной, 48-Мп ширик и 64-Мп телевик. Конечно, все это щедро приправлено алгоритмами обработки изображения и настройками Hasselblad.

С производительностью тоже все на высоком уровне – Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Аккумулятор, учитывая толщину устройства, тоже очень приличный – 4800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67-Вт. Да и работать все это будет под управлением стабильной и качественной OxygenOS 13.1 на основе Android 13.

Анонс смартфона запланирован на август, а цена пока не известна. Однако можно не сомневаться, что она будет немаленькая.

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Источник: mysmartprice