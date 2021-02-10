OnePlus хочет стать королем среднего сегмента

541

В модельном ряду OnePlus появится новая линейка с акцентом на производительность и игровую мощь

OnePlus начала свой путь на рынок как производитель «убийц флагманов» и устройств для гиков. Они не дотягивали до уровня флагманов, но при этом обладали хорошей производительностью и приятной во всех отношениях оболочкой. Но постепенно компания начала тянуть ценники вверх и подрастеряла имидж производителя доступных флагманов.

После того как OnePlus официально ушла под крыло Oppo, в центре ее внимания оказался рынок Китая, и она вплотную займется выпуском устройств среднего класса. По данным сетевого информатора Digital Chat Station, вскоре OnePlus разживется новой линейкой смартфонов, которые будут ориентированы на производительность и геймеров. Ожидается, что новинки будут играть в ценовой категории от $315 до $473. Но порядок цифр приводится с ориентиром на рынок Китая, в других регионах они должны стоить дороже.

Читать также: OnePlus прекращает поддержку двух популярных флагманов ﻿

Информатор также сообщает, что новинки получат флагманские процессоры и плоские дисплеи. Это вовсе не означает, что мы увидим в новых смартфонах Snapdragon 8 Gen 1 или Dimensity 9000. Но вот предложить чипы из субфлагманского сегмента они вполне могут. А чтобы вписаться в заданные ценовые границы, будут упрощения по части камер, поддержки проводной и беспроводной зарядки. Когда стоит ждать анонс новинок из новой серии, источник не сообщает.

Читать также: OnePlus 9RT с OxygenOS наконец-то вышел

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: androidauthority