OnePlus прекращает поддержку двух популярных флагманов

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Поддержка OnePlus 6 и OnePlus 6T завершена

OnePlus объявила о полном прекращении программной поддержки OnePlus 6 и OnePlus 6T, которые были выпущены в 2018 году. Теперь эти модели не будут получать обновление операционной системы Android и на них не будут приходить патчи безопасности. Об этом говорится на официальном сайте компании:

«После 3 крупных обновлений и более 3 лет обновлений, около 60 закрытых бета-версий и более 30 открытых бета-версий, пришло время закрыть главу и объявить об окончании официальной поддержки программного обеспечения OnePlus 6 и OnePlus 6T», — говорится на форуме компании.

Эти модели появились на рынке более трех лет назад на базе Android 8.1 Oreo и с тех пор получили три крупных обновления. Владельцы OnePlus 6 и OnePlus 6T могут рассчитывать обновиться до Android 12 только благодаря кастомным прошивкам.

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Напомним, что OnePlus 6 представили в мае 2018 года, который предлагает 6,28-дюймовый дисплей разрешением 2280х1080 точек, процессор Snapdragon 845, 6/8 Гб оперативной памяти, 64/128/256 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 3300 мАч с быстрой 20-ваттной зарядкой и двойную основную камеру на 20 Мп + 16 Мп.

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От обычной «шестерки» OnePlus 6T отличается наличием батареи на 3700 мАч, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и диагональ экрана увеличили до 6,41 дюйма.

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Источник: xda developers