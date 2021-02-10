OnePlus 9RT с OxygenOS наконец-то вышел

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Ожидаемо первой страной стала Индия и запросили в среднем на $50 больше

В октябре в Китае дебютировал OnePlus 9RT, который по факту стал чуть прокаченной версией OnePlu 9 или OnePlus 8T. Почти три месяца эта модель была доступна исключительно на внутреннем рынке и вот сегодня на наконец-то выходит за пределы Поднебесной. Первой страной, где можно купить OnePlus 9RT стала Индия.

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Технические характеристики идентичны китайской версии, но вот программная платформа иная — вместо ColorOS 12 предложили OxygenOS. Разочаровало то, что это одиннадцатая итерация на Android 11. Обновление до Android 12 с оболочкой OxygenOS 12 доберется до OnePlus 9RT в марте или апреле 2022 года. Приятная новость заключается в том, что эта модель получит три крупных обновления Android.

Напомним, что OnePlus 9RT построен на базе Snapdragon 888, предлагает аккумулятор емкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью 65 Вт, AMOLED-дисплей диагональю 6,62 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+ и фронтальная камера на 16-мегапикселей. Имеется дисплейный сканер отпечатков пальцев и основная камера с сенсорами 50 Мп + 16 Мп + 2 Мп.

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Оценили OnePlus 9RT в базовой версии с 8/128 Гб в $580, а за модификацию с 12/256 Гб просят $634. Напомним, что в Китае за эти версии запросили $512 и $590 соответственно.

Источник: mysmartprice