OnePlus и Oppo стали еще ближе: есть ли причины для волнения, что будет с OnePlus?

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Выиграет или проиграет OnePlus от объединения с Oppo?

Про OnePlus сегодня знает весь мир. Ее история началась в 2013 году, когда на свет появился стартап, пообещавший бросить вызов крупнейшим корпорациям, которые бессовестно наживаются на простых потребителях, предлагая смартфоны по завышенным ценам. Свою миссию он видел в том, чтобы предложить продукт по справедливой цене. Все было разыграно идеально и ставка на производителя «убийц флагманов» оказалась успешной.

С самого своего основания OnePlus ассоциировалась с BBK и Oppo. Напрямую компания это не подтверждала, но были все основания полагать, что по факту это не «брат», а «дочка» Oppo, где в свое время работал вице-президентом один из ее основателей Пит Лау.

На протяжении всей своей истории бренд старательно формировал в сознании пользователей образ независимой компании, игнорируя критику, что ее продукты в ряде случаев удивительным образом схожи с решениями той же Oppo. Но в прошлом году обе компании осознали, что пришло время сблизиться, объединив команду разработчиков и инженеров.

И вот на этой неделе OnePlus объявила, что будет еще «глубже интегрироваться» с Oppo. При этом он старательно избегал давать четкие и конкретные формулировки тому, что стоит за этим «содружеством». Слово суббренд не прозвучало ни разу и было сказано, что OnePlus остается независимой компанией.

Что получит?

Что же стоит за всем этим союзом? Прежде всего, это то, о чем заявил Пит Лау — более частые и отточенные обновления ПО. Безусловно, любые улучшения в этом направлении только приветствуются. На данном этапе компания продолжит начатую в этом году стратегию, когда китайские версии OnePlus «пересадили» на ColorOS, а глобальные версии по-прежнему будут предлагать OxygenOS. По идее, фанаты компании на мировой арене должны облегченно выдохнуть. Пока…

В числе преимуществ слияния Пит Лау также назвал то, что они получат доступ к ресурсам Oppo. И с этим сложно не согласиться, учитывая богатую историю и успехи компании в том же Китае. По идее, мы должны увидеть более интересные продукты, где найдут свое применение разработки и технологии Oppo. Возможно, мы увидим в исполнении OnePlus смартфон с гибким дисплеем на манер Oppo X 2021, она начнет активно ставить в свои устройства телеобъективы и, возможно, в перспективе мы будем наблюдать перевод устройств компании на чипы Oppo. Напомним, что Oppo всерьез намерена наладить выпуск в будущем фирменных процессоров.

Еще одним важным фактором является то, что продукты OnePlus получат доступ к широкой торговой сети Oppo. В текущей рыночной ситуации компании нужно расширять географию продаж, и она сможет это сделать, используя каналы Oppo. И, наоборот, Oppo сможет выйти на рынки, где позиции OnePlus достаточно сильны. Например, Северная Америка. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, что в будущем компании будут рапортовать о резком росте рыночной доли обеих компаний и, соответственно, еще большем присутствии BBK на рынке смартфонов.

Мезальянс? Что потеряет OnePlus

Что придется заплатить OnePlus за это? Ведь в этой ситуации компания все же перестает выглядеть как самостоятельная единица. Пожалуй, главное, что может произойти — потеря самоидентичности. Ребрендинг станет делом обычным и выпуск одинаковых устройств под разными марками поставят на поток. Да, это случалось и ранее. Мы видели модели OnePlus, которые выглядели как доработанные версии аппаратов Oppo. Но это было все же больше исключением, чем правилом. Теперь же это может войти в привычку и стать делом обыденным.

Еще один спорный момент — устройства выйдут в тираж. Количество аппаратов в модельном ряду OnePlus увеличится и далеко не все они будут удачными. Так, свой путь компания начала с выпуска одного флагмана в год. Позже их количество довели до двух, а в 2019 году мы увидели четыре смартфона в исполнении OnePlus (не считая 5G-версий и вариации McLaren Edition). В 2020 году портфолио компании уже насчитывало шесть моделей.

И тенденция множить модельный ряд только усилится. К середине 2021 года компания выпустила уже пять смартфонов: OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R, OnePlus Nord CE 5G и OnePlus Nord N200 5G. И, судя по всему, в 2021 году их количество могут довести минимум до семи, ведь нас точно ждет релиз OnePlus Nord 2 и OnePlus 9T.

Конвейер чреват ухудшением поддержки устройств, что мы сейчас наблюдаем в случае с Xiaomi. Возможно, поэтому компании и понадобилось объединение с Oppo с ее прошивкой ColorOS, тогда большее количество разработчиков смогут работать над ПО.

Но такой шаг чреват тем, что мы больше не увидим носителей приятного и совершенного «чистого Android». Ну, как чистого… Oxygen OS стала максимально легковесной и быстрой системой с минимальными доработками производителя. Получилась прошивка без излишеств и для многих она выглядела лучше и ближе к Android, чем прочие китайские «самопальные» оболочки.

Есть риск, что Oxygen OS растеряет свои сильные стороны, она все больше будет похожа на ColorOS. В прошлом году фанаты компании уже «оплакивали» прошивку, ведь Oxygen OS 11 потеряла самоидентичность, позаимствовав ряд черт у One UI от Samsung и ColorOS.

Не стоит списывать со счетов и возможность того, что в будущем компания попросту переведет свои устройства на ColorOS. Ведь это проще и менее затратнее. А спишут все на то, что оболочка Oppo функциональнее, стабильнее и в целом лучше.

Тем не менее, есть вероятность, что OnePlus действительно прислушается к фанатам и в некоторой степени постарается дистанцировать Oxygen OS от Color OS. В конце концов, у Vivo, еще одно «сына» BBK, есть собственная ОС FunTouch для глобального рынка и совершенно другая ОС Origin для китайских пользователей.

Остается уповать, что OnePlus выберет именно последний вариант и Oxygen OS продолжит свое существование, как самодостаточная прошивка с минимальными «переделками» зеленого робота.

Вызывает опасение и то, что «внебрачное дитя» Oppo может оказаться на вторых ролях и действительно стоящих флагманов в ее исполнении мы не увидим. Не исключено, что OnePlus уготована судьбы производить среднего уровня смартфоны, тогда как миссию флагманских и по-настоящему премиальных оставят Oppo. Это будет мезальянс на манер Xiaomi и Redmi, где первый выпускает топовые аппараты для избранных, а второй сосредоточен на массовом сегменте и предлагает «флагманы для народа».

И если это так, то будущее OnePlus выглядит мрачным. Посмотрите на OnePlus Nord CE 5G и найдите вескую причину, почему компании нужно было выпускать эту модель. Нет, это не неплохой смартфон сам по себе. Но у него нет никаких уникальных черт, в нем нет того, что делает его привлекательным и он не смотрится выигрышнее на фоне конкурентов. Будь то дизайн или «железо» в нем нет ничего цепляющего. Более того, компания «ампутировала» ползунок переключения режимов, ту фишку, которая выделяет аппараты компании.

И это серьезная проблема. Он может быстро потеряться, ведь на рынке нет недостатка в качественных и доступных по цене середнячках вроде Redmi Note 10 Pro, Realme 8 Pro или даже Google Pixel 4a. Мы наблюдаем кризис идей и потерю самобытности. OnePlus Nord CE 5G не стал шагом вперед, это топтание на месте. И выпуск подобных устройств может стать обычной практикой для компании. Она перестанет давать лучшие характеристик по меньшей цене.

А что думаете вы? Мы на пороге заката OnePlus или наоборот — все лучшее только начинается? Что потеряет, а что получит OnePlus от слияния с Oppo? По какому сценарию могут развиваться события?

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Источник: androidauthority