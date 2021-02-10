OnePlus Nord 2 CE и OnePlus Nord 2T: все детали, цены и время выхода

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Все самое важное слили до анонса

OnePlus решила, что у нее хватит сил и опыта, чтобы развязать маленькую войну в среднем сегменте и попытаться стать большой компанией, которая диктует свои правила на рынке. Она осознала, что с одними флагманами уперлась в потолок, стремительного роста продаж не происходит, а значит, нет и роста доли.

Поэтому OnePlus пошла по пути предлагать более доступные решения, от которых не смогут отказаться многие. И это произошло с линейкой Nord, в рамках которой стали выходить крепкие середнячки. На очереди две новинки — OnePlus Nord 2 CE и OnePlus Nord 2T. Первый из названых дебютантов появится 11 февраля и сегодня мы готовы назвать ценники на него.

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По данным сетевого информатора Йогеша Брара, запросят за OnePlus Nord CE 2 от $333 до $400. Во столько производитель оценит смартфон, обладающий 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, операционной системой Android 12 и аккумулятором на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Смартфону приписывают 6/8 Гб оперативки, флеш-накопитель на 128/256 Гб, фронталку на 16 Мп, чипсет Dimensity 900 и тройную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

OnePlus Nord 2T будет выделяться тем, что в его основе должен лежать чип Dimensity 1300. По неподтвержденной информации запросить за смартфон могут от $400 до $533, а представить его могут в апреле или мае нынешнего года. OnePlus Nord 2T должен предложить 6,43-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 90 Гц, 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, батарейку емкостью 4500 мАч с зарядкой на 80 Вт.

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Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп и на задней панели установят ансамбль из трех датчиков 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Руководить работой OnePlus Nord 2T станет операционная система Android 12 с надстройкой от производителя.

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Источники: gizmochina, gizmochina