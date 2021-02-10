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OnePlus 10 Ultra может выйти в таком дизайне

29.01.2022 750 0

Был найден патент смартфона OnePlus с двумя дисплеями

После интеграции OnePlus в состав Oppo как суббренда, компания начинает терять свою самоидентичность. Она поторопилась с выходом OnePlus 10 Pro, который можно было смело именовать OnePlus 9T Pro. В смартфоне не так много нового: освежили дизайн, установили Snapdragon 8 Gen 1 и увеличили мощность быстрой зарядки до 80 Вт.

 

OnePlus 10 Ultra может выйти в таком дизайне – фото 1

 

Возможно, компания реабилитируется выходом OnePlus 10 Ultra, анонс которого готовят на вторую половину нынешнего года. Не исключено, что мы уже знаем, как может выглядеть новинка. Сетевой информатор с ником @TechInsiderBlog обнаружил патентные изображения смартфона OnePlus. Визуально он очень напоминает OnePlus 10 Pro, но при этом в основной камере один из трех датчиков перископический, а также предложили небольшой дополнительный дисплей.

 

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На данный момент это лишь патент и нет уверенности, что компания доведет его до коммерческой реализации. Но если такому смартфону суждено выйти, то он вполне может получить имя OnePlus 10 Ultra. О самой Ultra-версии ничего неизвестно за исключением того, что она может предложить чип Snapdragon 8 Gen 1, созданный силами TSMC.

 

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Источник: twitter

OnePlus 10 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.01.2022

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OnePlus 10 Ultra может выйти в таком дизайне