OnePlus 10 Ultra может выйти в таком дизайне

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Был найден патент смартфона OnePlus с двумя дисплеями

После интеграции OnePlus в состав Oppo как суббренда, компания начинает терять свою самоидентичность. Она поторопилась с выходом OnePlus 10 Pro, который можно было смело именовать OnePlus 9T Pro. В смартфоне не так много нового: освежили дизайн, установили Snapdragon 8 Gen 1 и увеличили мощность быстрой зарядки до 80 Вт.

Возможно, компания реабилитируется выходом OnePlus 10 Ultra, анонс которого готовят на вторую половину нынешнего года. Не исключено, что мы уже знаем, как может выглядеть новинка. Сетевой информатор с ником @TechInsiderBlog обнаружил патентные изображения смартфона OnePlus. Визуально он очень напоминает OnePlus 10 Pro, но при этом в основной камере один из трех датчиков перископический, а также предложили небольшой дополнительный дисплей.

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На данный момент это лишь патент и нет уверенности, что компания доведет его до коммерческой реализации. Но если такому смартфону суждено выйти, то он вполне может получить имя OnePlus 10 Ultra. О самой Ultra-версии ничего неизвестно за исключением того, что она может предложить чип Snapdragon 8 Gen 1, созданный силами TSMC.

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Источник: twitter