OxygenOS не будет? Встречайте H2OOS?

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Оболочка устройства OnePlus сменит нейминг

В середине прошлого года OnePlus объявила о том, что она официально стала частью Oppo. Было заявлено, что слияние пойдет на пользу обеим компаниям, они объединят свои усилия в создании устройств и программного обеспечения к ним. Оболочки OxygenOS и ColorOS «подсадили» на общую кодовую базу, а в перспективе пообещали предложить унифицированную операционную систему.

Когда ждать выход единой прошивки заявлено не было, а вот название ее мы может быть уже знаем. Известный сетевой информатор Мукул Шарма сообщил, что именоваться новая прошивка может H2OOS. Не так давно компания подала заявку на регистрацию товарного знака «H₂OOS», что потенциально может быть новым названием унифицированной ОС, которую OnePlus может развернуть на своих устройствах с обновлением Android 12. Похоже, что компания соединила в одном нейминге наименование китайской версии прошивки (Hydrogen OS) с глобальной версией (OxygenOS).

На данный момент нет ясности, станет ли прошивка H2OOS неотъемлемой частью только смартфонов OnePlus или же появится и на аппаратах Oppo. О самой унифицированной операционной системе ничего неизвестно. Ранее глава OnePlus заявлял о том, что прошивка должна унаследовать чистоту и легкость оболочки компании.

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Источник: gizmochina