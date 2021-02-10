OnePlus Nord 2 совершил акт самоуничтожения

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Батарея OnePlus Nord 2 взорвалась, есть пострадавшая

Горящие и взрывающиеся смартфоны всегда привлекают много внимания. Неприятности случаются с устройствами различных компаний и в список последних погорельцев попала модель OnePlus. В числе первых покупателей OnePlus Nord 2 стала одна из жительниц Индии. Однако ее радость была недолгой, так как спустя всего пять дней новый компаньон сильно ее подвел.

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Ее новенький смартфон взорвался во время езды на велосипеде. В результате инцидента она попала в аварию и получила травмы. Историей о произошедшем поделился ее муж, который выложил на своей странице в Twitter фотографии поврежденного OnePlus Nord 2.

Снимки демонстрируют поврежденный аппарат, который полностью непригоден к эксплуатации. Задняя крышка и дисплей сильно оплавились. Визуально создается впечатление, что OnePlus Nord 2 взорвался изнутри. Что послужило причиной взрыва батарейки, пока непонятно. Еще необходимо провести расследование, чтобы понять, что же заставило аккумулятор проявить свой бурный нрав.

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После публикации твита мужа пострадавшей, служба поддержки OnePlus высказала сожаление о том, что такой инцидент случился. Она предложила компенсировать ущерб и для этого пострадавшей необходимо связаться с компанией. Как разрешилась ситуация, на данный момент неизвестно. Случай единичный и еще предстоит разобраться, что же стало причиной произошедшего.

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Источник: 91mobiles