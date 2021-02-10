OnePlus 9T отменен. Покупайте OnePlus 9 или OnePlus 9 Pro

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OnePlus 9T может не выйти

OnePlus давно взяла за правило выпускать в первой половине года титульный и номерной флагман, а уже во второй половине — Т-версию, которая обесценивает предшественника. Но в случае с OnePlus 7T и OnePlus 8T этого не произошло, позиции предшественника с суффиксом Pro не пошатнулись.

Вполне логично было предположить, что осенью состоится премьера OnePlus 9T. В сети даже стали появляться первые слухи о том, каким может быть доработанная версия OnePlus 9. И вдруг как гром среди ясного неба прозвучало предсказание, что OnePlus 9T не будет. А рассказал об этом на своей странице в Twitter известный информатор Max Jambor, который уже не раз замечен за достоверными предсказаниями.

Интересно, что он не стал уточнять, не будет OnePlus 9T в этом году или, возможно, компания вообще решила отказаться от выпуска Т-версий флагманов. Нам остается только гадать об этом, как и о причинах, послуживших основанием для принятия такого решения. Надеемся, что информатор или сама компания объяснят, что на самом деле происходит.

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Похоже, что сближение OnePlus и Oppo дает себя знать и материнская компания все активнее вмешивается в работу «дочки». Ряд экспертов еще раньше высказывались в пользу того, что есть вероятность того, что Oppo хочет, чтобы ее продукты были представлены, прежде всего, в премиальном сегменте и ставку сделают на линейку Oppo Find X. Именно они будут выставкой достижений современных технологий, тогда как OnePlus займется выпуском устройств в среднем и средневысоком ценовом сегменте.

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Источник: twitter