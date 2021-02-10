OnePlus Nord 2T представлен официально: первый с Dimensity 1300 и зарядкой от OnePlus 10 Pro

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После череды утечек и слухов, сегодня наконец-то состоялась официальная премьера OnePlus Nord 2T. Это обновление прошлогоднего OnePlus Nord 2, предложившее ряд изменений в дизайне и на аппаратном уровне, но так, чтобы избежать резкого увеличения в цене и не перешагнуть отметку в 400 евро.

Это устройство, которое воплощает в себе сильные стороны смартфонов компании: отличный OLED‑дисплей с повышенной частотой обновления, быстрая зарядка и фирменный переключатель режимов звука. Объективно, изменений по сравнению с прошлогодним OnePlus Nord 2 немного, но зато компании удалось удержать ценник на прежнем уровне — 399 евро или $458.

Построен OnePlus Nord 2T на базе 6-нанометрового чипа Dimensity 1300, предлагает 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4X, флеш-накопитель на 128/256 Гб UFS 3.1 и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой на 80 Вт. На полную зарядку уйдет 32 минуты. Работает смартфон под управлением OxygenOS 12.1 на базе Android 12 и на передней панели установили 6,43-дюймовый AMOLED-экран с соотношением сторон 20:9 и разрешением FullHD+.

Что касается камер, то они аналогичны тем, что предлагает OnePlus Nord 2: фронталка Sony IMX615 на 32-мегапикселя и тройная тыльная 50 Мп (Sony IMX766, f/1.88, OIS) + 8 Мп (сверхширик, угол обзора 120 градусов, f/2.2) + 2 Мп (монохромный датчик, f/2.2).

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Источник: androidpolice